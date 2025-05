Aktualisiert am 23.05.2025 - 01:37 Uhr

Aktualisiert am 23.05.2025 - 01:37 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Eine ältere Frau sitzt verzweifelt an einem Tisch (Symbolbild): Gerade für Frauen reicht die Rente oft nicht zum Lebensunterhalt. (Quelle: IMAGO/imago)

Insgesamt ist die Zahl der von Altersarmut betroffenen Rentnerinnen und Rentner in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. 2005 waren es noch knapp 2 Millionen Menschen, heute sind es laut Statistik 3,4 Millionen – ein Anstieg von 76 Prozent.

Im Jahr 2024 galten in Deutschland 19,6 Prozent der Senioren ab 65 Jahren als armutsgefährdet. Damit stieg die Armutsgefährdungsquote bei älteren Menschen um 1,2 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr und auf den höchsten Stand seit 2020. Mit Blick auf demografische Faktoren sind ältere Altersgruppen am stärksten armutsgefährdet, Frauen mehr als Männer und Ausländer mehr als Deutsche.

Wagenknecht fordert österreichisches Modell

In Österreich zahlen fast alle Erwerbstätigen in die gesetzliche Rente ein. Die durchschnittliche Rentenhöhe liegt dort deutlich über dem deutschen Niveau. Fachleute betonen jedoch, dass sich die Rentensysteme beider Länder in mehreren Punkten unterscheiden und nur eingeschränkt vergleichbar sind.