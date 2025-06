Der Ökonom Jens Südekum will den Kündigungsschutz von Älteren aufweichen. Er will damit Unternehmen helfen und mehr Arbeitsmöglichkeiten schaffen.

Verträge laufen dann einfach aus

Bislang sind sachgrundlos befristete Verträge auf zwei Jahre begrenzt. Wer älter als 52 Jahre alt ist, kann – wenn er zuvor vier Monate ohne Arbeit war und zuvor nicht bei der Firma arbeitete – bis zu fünf Jahre lang beschäftigt werden. Südekum will die Begrenzung aufheben. So könnten Unternehmen Ältere befristet anstellen, ohne einen Grund anzugeben. Die Firma könnte das Arbeitsverhältnis dann einfach auslaufen lassen.

Koalition gegen Anhebung des Rentenalters

Die schwarz-rote Koalition hatte sich gegen eine Anhebung der Regelaltersgrenze ausgesprochen. In Dänemark sollen die Menschen in Zukunft erst mit 70 Jahren in Rente gehen können. Das Parlament in Kopenhagen hat ein Gesetz zur Anhebung des Renteneinstiegsalters auf 70 Jahre bis zum Jahr 2040 verabschiedet.