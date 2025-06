Aktivisten der Gruppe Neue Generation versuchten am Mittwochabend, die Zufahrt zu einer Druckerei des Axel-Springer-Verlags in Berlin-Spandau zu blockieren. Sie hätten drei Fahrzeuge vor dem Gebäude abgestellt und sich auf den Dächern festgeklebt, sagte ein Polizeisprecher am späten Abend. Die Beamten vor Ort würden den Protest als Versammlung einstufen und den Aktivisten nun einen anderen Ort zuweisen, der den Verkehr nicht beeinträchtigt. Auf Videos in sozialen Medien waren Aktivisten zu sehen, die auf dem Dach eines Kleintransporters saßen und Protestschilder hochhielten.