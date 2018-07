Heftige Kritik am "Masterplan Migration"

SPD-Spitze wirft Seehofer "Schmierentheater" vor

10.07.2018, 12:33 Uhr | dpa, AFP, rtr, pdi

Horst Seehofer stellt den "Masterplan Migration" im Bundesinnenministerium vor: In seinem Plan kündigt der Innenminister eine "Asylwende" an (Quelle: dpa)

Horst Seehofer stellt in Berlin seinen "Masterplan Migration" vor. Die Einigung der Koalition berücksichtigt der Innenminister in seinem Plan nicht – zur Überraschung der SPD.

Die SPD-Spitze hat Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) dazu aufgerufen, mehr zu arbeiten anstatt ständig neue Vorschläge in der Asylpolitik zu machen. "Die Wiederholung eines Schmierentheaters wird zur Farce", sagte Stegner der Nachrichtenagentur Reuters. "Die SPD hat keinerlei Bedarf an weiteren Aufführungen im Sommertheater der CSU."

"Unser gemeinsamer Masterplan ist und bleibt der Koalitionsvertrag - da hat Herr Seehofer genug abzuarbeiten", sagte Stegner. "Nachverhandlungen wird es mit der SPD nicht geben." SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil kommentierte: "Herr Seehofer hat aus dem Koalitionsvertrag und seit letzter Woche genügend Aufträge, die er abarbeiten muss."



In der SPD wurde betonte, Grundlage sei der Kompromiss von Union und SPD, wonach an der Grenze zu Österreich nur jene Asylbewerber nach einer Prüfung binnen 48 Stunden abgewiesen werden können, die bereits in einem anderen EU-Staat einen Asylantrag gestellt haben. Und auch nur dann, wenn es mit dem betreffenden Staat ein Rücknahmeabkommen gibt; Italien zum Beispiel lehnt das bisher ab.

Streit um Begrifflichkeiten

Seehofer hält in seinem "Masterplan Migration" - trotz Ablehnung der SPD - am Konzept der Transitzentren fest. In dem Papier, das er am Dienstag in Berlin vorstellte, heißt es, an der deutsch-österreichischen Grenze solle ein "neues Grenzregime" ausgestaltet werden, um Asylbewerber, für deren Verfahren andere EU-Länder zuständig sind, an der Einreise zu hindern. "Wir richten dafür Transitzentren ein, aus denen die Asylbewerber direkt in die zuständigen Länder zurückgewiesen werden", steht in dem Dokument.

Letztlich ist das aber nur ein Streit um Begrifflichkeiten - die Menschen sollen in Einrichtungen der Bundespolizei kommen und von dort zurückgewiesen werden. Es wird von maximal fünf Fällen am Tag ausgegangen. Kommt es nicht zu Rücknahmeabkommen, droht Seehofer mit Direktabweisungen an der Grenze, was den Streit innerhalb der Unionsparteien und in der Bundesregierung neu entfachen kann.

Kein Masterplan der Koalition

Seehofer hatte aus Rücksicht auf die SPD zuletzt von "Transferzentren" an der Grenze gesprochen. Seehofer betonte, der Plan sei am 4. Juli fertiggestellt worden. Deshalb seien die jüngsten Absprachen innerhalb der großen Koalition nicht aufgenommen worden. "Das ist ja kein Masterplan der Koalition, sondern ein Masterplan dieses Hauses unter meiner Verantwortung", meinte Seehofer. Es sei gar nicht klar, welche Maßnahmen die SPD mittragen würde.

Nach dem heftigen Streit in der Union um die von Seehofer geforderten Zurückweisungen an der Grenze hatten sich CDU und CSU Anfang der vergangenen Woche auf ein "neues Grenzregime" an der deutsch-österreichischen Grenze geeinigt. "Wir richten dafür Transitzentren ein, aus denen die Asylbewerber direkt in die zuständigen Länder zurückgewiesen werden", hieß es in dem Beschluss von CDU und CSU.

Seehofer sagte, er wolle noch im Laufe des Juli Klarheit darüber bekommen, welche Abkommen zur Rücknahme von Migranten es mit anderen EU-Staaten geben werde. Er erwarte "schwierige Gespräche", die aber gelingen könnten. "Je weniger Europa leisten kann, desto mehr gewinnen nationale Maßnahmen an Bedeutung", sagte der Minister. Er betonte: "Dieser Masterplan ist ein Bestandteil der Asylwende für Deutschland, die dringend erforderlich ist."