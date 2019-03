Aktuelle Umfrage

Die Grünen sind wieder zweitstärkste Kraft in Deutschland

17.03.2019, 06:55 Uhr | rtr

In der Wählergunst liegt die Union weit in Führung, an Platz zwei haben die Grünen erneut die SPD hinter sich gelassen. Und auch die AfD hat an Zustimmung eingebüßt.

Die Grünen haben einer Emnid-Umfrage an Zustimmung gewonnen, SPD und AfD hingegen verloren. CDU und CSU kämen wie in der Vorwoche auf 31 Prozent, berichtete "Bild am Sonntag" vorab. Die Grünen legen einen Punkt zu und werden mit 17 Prozent zweitstärkste Kraft.







Die SPD komme auf 16 Prozent und verliere damit einen Punkt. Auch die AfD gebe einen Punkt auf 13 Prozent ab. Unverändert blieben die Linke mit neun Prozent und die FDP mit acht Prozent.