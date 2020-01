Söders Kabinettspläne

Kramp-Karrenbauer will über neue Köpfe reden

16.01.2020, 16:53 Uhr | dpa

Annegret Kramp-Karrenbauer hat bei ihrem Besuch in Großbritannien bestätigt, dass CSU-Chef Markus Söder die Umbildung des Kabinetts vorgeschlagen hat. Die CDU-Vorsitzende zeigte sich gesprächsbereit.

Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hat bekräftigt, dass sich die Union mit einem Zukunftsprogramm und entsprechend neuen Köpfen für die Bundestagswahl aufstellen muss. Bei einem Besuch am Donnerstag in London ließ sie – darauf angesprochen – offen, auf welchem Weg dies geschehen sollte.

Kramp-Karrenbauer sagte, dass es der CSU-Vorsitzende Markus Söder gewesen sei, der dazu den Vorschlag einer Kabinettsumbildung gemacht habe. "Und ich habe gesagt, wir werden in den nächsten Monaten über die Wege, wie wir zu dieser Zukunftsaufstellung kommen, reden. Insofern ist das ein Vorschlag des bayerischen Ministerpräsidenten und des CSU-Vorsitzenden", sagte die Verteidigungsministerin.

Markus Söder will nun im Sommer gemeinsam mit dem Umbau des Bundeskabinetts auch die Frage nach der Kanzlerkandidatur in der Union für die Bundestagswahl lösen. "Wir müssen in der Sommerszeit auch noch insgesamt überlegen, uns zu verstärken", sagte der bayerische Ministerpräsident im BR-Politikmagazin "Kontrovers". Zusammen mit der Kabinettsfrage sei auch die Frage zu beantworten, "wer möglicherweise" Unions-Kanzlerkandidat oder -Kandidatin werde.