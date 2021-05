Facebookbeitrag über Cancel Culture

Rassismus-Vorwürfe gegen Tübinger OB Boris Palmer

08.05.2021, 08:52 Uhr | wan, lw, t-online

Wirbel um Tübingens OB Boris Palmer: In einem Facebookbeitrag hat der Grüne einen Kommentar über den Fußballer Dennis Aogo hinterlassen, der von vielen Nutzern als rassistisch eingestuft wurde. Palmer verteidigt sich.

Der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer steht in der Kritik. Auf seiner Facebookseite ist ein rassistisch zu verstehender Kommentar des Grünen-Politikers über den Fußballer Dennis Aogo zu lesen. Er steht unter einem Beitrag mit dem Titel "@Cancel Culture". Palmer schreibt unter anderem "Aogo ist ein schlimmer Rassist" und lässt sich dann noch unter Verwendung des N-Wortes über dessen Genitalien aus. T-Online liegen Screenshots des Beitrags und des Kommentars vor.

Der Beitrag wurde um die Mittagszeit am Freitag geschrieben, der Kommentar dann am Abend nachgereicht. Als andere Leser auf den rassistischen Inhalt hinwiesen, rechtfertigte sich Palmer, dass er auf einen anderen Kommentator geantwortet habe. "Robin Danzl ist jemand, der mir seit langer Zeit mit den immer gleichen Rassismusvorwürfen nachstellt, klassisch selbstgerechter lifestylelinker. Mit dem Stilmittel der Ironie (einen Schwarzen zum Rassisten erklären) trete ich seinen abstrusen Provokationen entgegen. Der Rest des Satzes ist ein Zitat."

Stellungnahme von Palmer

Mit dem Zitat meinte Palmer offenbar einen rassistischen Kommentar einer Leserin auf dem Facebook-Profil von Dennis Aogo, die ihm dort vorwarf, selbst das N-Wort in Verbindung mit Genitalien benutzt zu haben. Dieser Beitrag und das dazugehörige Profil sind mittlerweile gelöscht worden.

Am Samstagmorgen veröffentlichte Palmer eine längere Stellungnahme zu dem Rassismus-Eklat: "Ich habe gestern mit Jens Lehmann auch Dennis Aogo in Schutz genommen. Sein Satz, 'Trainieren bis zur Vergasung' müsste mit einer Entschuldigung erledigt sein und darf nicht dazu führen, dass er vom Bildschirm verschwinden muss. Geendet habe ich mit dem Satz: 'Ich will nicht in einem solchen Sprachjakobinat leben.'"

Tübingens Oberbürgermeister weiter: "Ein Mitglied der grünen Jugend, das mir seit vielen Jahren identitätspolitische Rassismusvorwürfe macht, schrieb daraufhin: 'Na mal wieder Rassismus relativieren?' Die Struktur dieses Vorwurfs habe ich in meiner Antwort aufgegriffen und durch das Stilmittel der Ironie ins Groteske überzeichnet. Meine Kritik am Auftrittsverbot von Aogo und Lehmann mit Rassismus in Verbindung zu bringen, ist so absurd, wie Dennis Aogo zu einem 'schlimmen Rassisten' zu erklären, weil ihm im Internet rassistische Aussagen in den Mund gelegt werden. Der Satz mit dem N-Wort ist nachweisbar ein wörtliches Zitat."

Der Sinn des Satzes sei bewusst in sein Gegenteil verkehrt worden, indem der Kontext herausgeschnitten worden sei. Es sollte der toxische Eindruck erweckt werden, Palmer sei der Urheber des Satzes mit dem N-Wort und demnach ein Rassist. "Die moralische Empörung erhält so freien Lauf. Rassismusvorwürfe und Parteiausschlussforderungen stapeln sich. Heute solle sich die Bundesparteispitze äußern. Wie bitte? Zu einem satirischen Streit zwischen zwei Parteimitgliedern irgendwo in den Tiefen des Internet muss die Bundespartei Stellung nehmen?", fragt Palmer.



Rufe nach Rücktritt auf sozialen Netzwerken

Zuvor hatte es auf seiner Facebookseite als auch beim Kurznachrichtendienst Twitter scharfe Kritik gegeben. Ein Nutzer schrieb etwa: "Herr Palmer, es ist ihr gutes Recht cancel cultur und Identitätspolitik (die Sie btw ja auch selbst betreiben) zu kritisieren. Das N-Wort zu verwenden, und sei es als Zitat, hat mit einer sachlicher Debatte nichts zu tun. Sie haben das Recht zu debattieren, aber nicht zu beleidigen." Zahlreiche andere Nutzer forderten Palmers Rücktritt.

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil fragte auf Twitter, ob das Zitat echt sei und sich die Grünen geäußert hätten. Die Forderung nach einer Erklärung der Grünen war zudem vermehrt unter dem Hashtag #Palmer zu finden.

Zu den Hintergründen

Ex-Nationalfußballer Dennis Aogo hatte am Dienstagabend eine womöglich versehentlich an ihn gesendete, rassistische WhatsApp-Nachricht des ehemaligen Nationaltorhüters Jens Lehmann veröffentlicht. "Ist Dennis eigentlich euer Quotenschwarzer?", stand darin. Kurz danach sorgte Aogo selbst mit einer problematischen Aussage für Aufsehen. Im Rahmen einer Champions League-Sendung sprach der TV-Experte von "Trainieren bis zum Vergasen". Der 34-Jährige entschuldige sich später für seine Äußerungen und zog Konsequenzen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Hinweis: Das Profil von Boris Palmer ist nicht offiziell von Facebook verifiziert, wird aber offenbar von dem Tübinger Oberbürgermeister genutzt und hat knapp 70.000 Follower.