Sommerpressekonferenz

Merkel: "Werden bis August nicht für jeden ein Impfangebot haben"

Wieder ein Abschied: Zum letzten Mal gab Kanzlerin Merkel ihre traditionelle Sommerpressekonferenz. Dort sprach sie über die Flutkatastrophe, Corona und die Klimakrise.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich bei ihrer traditionellen Sommerpressekonferenz den Fragen der Hauptstadtjournalisten gestellt – zum letzten Mal. Die Kanzlerin beantwortete vor allem Fragen zur Innen- und Außenpolitik.

Wie auch in den vergangenen Jahren nutzte Merkel diese Gelegenheit für ausführliche Erörterungen ihrer Politik. 2015 etwa sagte sie hier ihren wohl berühmtesten Satz, "Wir schaffen das".

12.34 Uhr: "Dankeschön, es war mir eine Freude", sagt Kanzlerin Merkel zum Abschluss.

12.21 Uhr: Merkel spricht sich für eine Fortsetzung des Türkei-Abkommens über Migranten und Geflüchtete aus. Das sei das Beste für die Menschen. In der EU sieht sie die Türkei aber nicht.

12.18 Uhr: Deutschland kann nicht alles, was in Afghanistan passiert, kompensieren, sagt Merkel auf die Frage, ob die Bundesregierung nicht eine Verantwortung für die Menschen dort nach dem Abzug habe. Es wurden bereits in der Vergangenheit Afghanen als Flüchtlinge aufgenommen und auch in dem Land habe Deutschland viel getan. Merkel sagt zu, dass die Hilfe für afghanische Hilfskräfte für die Bundeswehr nicht am Geld scheitern werde. Man werde auch über Charterflüge nachdenken. "Ich setze mich sehr dafür ein, dass wir pragmatische Lösungen finden", sagt sie.

12.13 Uhr: "Wir werden bis Ende Juli, Anfang August nicht für jeden ein Impfangebot haben", sagt Merkel. Es gebe noch keinen Impfstoff für Kinder, keine Empfehlung für Jugendliche und es gibt auch Menschen, die sich nicht impfen lassen können.

12.10 Uhr: Merkel sieht einen gemeinsamen Ansatz in der derzeitigen Corona-Politik mit Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet. "Ich sehe keine Unterschiede zwischen Laschet und mir", sagt sie. Sie sei sicher, dass dies auch so bleiben werde, wenn die Corona-Zahlen wieder steigen sollten.

12.06 Uhr: "Ich werd' dann schon mit der Zeit was anfangen können", sagt Merkel über ihre Pläne nach der Kanzlerschaft. Die Aufgaben in den verbleibenden Wochen seien enorm, sie mache es aber weiter gerne. Merkel verwies auf die Verhandlungen in der EU über das Klimaprogramm "Fit for 55", die jetzt begännen und sich Deutschland einbringen müsse. Dies sei wichtig für die neue Regierung. "Wir wollen eine gute Übergabe machen", sagt sie.

11.55 Uhr: "Für Deutschland sind die Würfel gefallen", sagt Merkel mit Blick auf die Kernenergie auf die Frage, ob sie vor dem Hintergrund des Klimawandels den Ausstieg bereue. Sie nehme auch etwa in Gesprächen mit "Fridays for Future", das dort die Klimaneutralität mehr im Vordergrund stehe. Sie allerdings stehe immer noch zu der Entscheidung, sagt Merkel.

11.51 Uhr: Man habe eine Einigung über das Gaspipeline-Projekt Nord Stream 2 mit der US-Regierung erzielt, nicht aber mit dem US-Kongress, sagte Merkel mit Blick auf mögliche amerikanische Sanktionen gegen das milliardenschwere Projekt. "Die russische Seite hat mir gesagt, dass sie Energie nicht als Waffe einsetzen will", fügte sie hinzu. "Wir sind nicht wehrlos." Merkel verwies darauf, dass notfalls auch Sanktionen gegen Russland verhängt werden könnten, sollte der Status der Ukraine als Gastransitland in Gefahr geraten.

11.46 Uhr: "Das habe ich mir 1990, als ich in die Politik ging, einfacher vorgestellt", sagt Merkel mit Blick auf die Gleichberechtigung von Frauen in der Wirtschaft. Es habe sich nur ein langsamer Fortschritt bei Frauen in Führungspositionen in Deutschland gezeigt. "Von alleine geht ziemlich wenig." Daher habe sie zuletzt auch Quoten unterstützt. Sie sieht allerdings auch große Veränderungen in der Gesellschaft. Die Dinge haben sich in den jungen Familien verändert, dass auch Männer zu Hause blieben, sei mittlerweile selbstverständlich geworden, so Merkel.

11.38 Uhr: Die Kanzlerin bedauert, dass es bisher nicht gelungen ist, eine gemeinsame Asylpolitik in der EU zu etablieren. Das müsse in den kommenden Jahren unbedingt gelöst werden: "Das ist eine schwere Bürde."

11.34 Uhr: Sie habe immer versucht mit der gleichen Stimme in Ost und West zu sprechen, sagt Merkel. Das hat auch dazu geführt, dass nicht jeder sie mochte. Von dem neuen Kanzler – es kandidieren ausschließlich Westdeutsche – wünscht sie sich, dass die Person auch weiter auf Ostdeutschland schaue, "dass einfach ein großes Interesse für Biografien aus der ehemaligen DDR da ist". Es gebe dort Verletzungen aus der Zeit der Wiedervereinigung. Sie nehme aber bei allen Kandidaten ein solches Bestreben wahr.

11.30 Uhr: "Was meine Amtszeit durchzogen hat, ist, dass wir allein mit nationaler Politik nicht Anforderungen nicht bewältigen können", sagt Merkel auf die Frage, ob es sie freue, dass man sich auch die Krisenkanzlerin nenne. Das gelte nun auch für die Klimakrise. "Ein Leben ohne Krisen ist auch einfacher, aber sie müssen bewältigt werden."

11.23 Uhr: Merkel verteidigt die Entscheidung, dass Impfstoffe gemeinsam in der EU bestellt wurde. Zudem stehe Deutschland heute – auch im Vergleich mit anderen Ländern – mittlerweile beim Impfen sehr gut da. Natürlich gebe es auch Probleme, etwa bei der Digitalisierung der Gesundheitsämter. Sie sieht Deutschland bei der Modernisierung und Zukunftstechnologien vor großen Herausforderungen. Das habe sich in der Corona-Pandemie gezeigt, aber auch durch das enorme Entwicklungstempo der USA bei Chip-Technologie. "Wir sind ein starkes Land", sagte Merkel. "Aber wir haben an einigen Stellen wirklich zu tun, um den hohen Standard, den wir haben, auch aufrechtzuerhalten" Sie resümiert: "Wir müssen unser Licht nicht unter den Scheffel stellen."

11.19 Uhr: Merkel sorgt mit einem Versprecher für einen Lacher. Auf die Frage, wo sie am Wahlabend um 18 Uhr sein werde, antwortet sie zunächst, sie wüsste es noch nicht. Aber sie werde sicher mit der Partei, die ihr nahestehe, in Verbindung sein. Und berichtigt sich sofort: "Äh, die Partei, deren Mitglied ich bin." Auf die Frage, ob ihre Herkunft aus der DDR sie noch präge: "Ohne Herkunft keine Zukunft."

11.13 Uhr: "Das Tempo muss angezogen werden", sagt Merkel mit Blick auf den Kampf gegen die Klimakrise. Noch sei noch nicht genug getan wurde, um das Ziel zu erreichen, nicht mehr als 1,5 oder zwei Grad Erderwärmung zu haben. Sie rechnet mit einem tiefgreifenden Wandel unseres Lebens. Da müssten möglichst viele Menschen mitgenommen werden, so Merkel. Sie wehrt sich gegen den Vorwurf, sie habe in ihrer Kanzlerschaft nicht genug getan. Anstrengungen zu einer anderen Klimapolitik habe sich durch ihre gesamte Amtszeit gezogen und sie habe viel Kraft aufgebracht, Mehrheiten dafür zu finden, etwas zu ändern.

11.09 Uhr: Die nächste Ministerpräsidentenkonferenz ist für Ende August geplant. Sie sei aber offen dafür, dass diese vorgezogen werde, so Merkel. Denn: Man müsse gemeinsam ohnehin über die Hochwasser-Schäden sprechen, sobald die Schadensaufnahme abgeschlossen sei. In der Pandemie sei die Lage derzeit dynamisch. Merkel rechnet mit einer Verdopplung der Fälle in weniger als zwei Wochen.

11.08 Uhr: Nun dürfen Fragen gestellt werden.

11.01 Uhr: Merkel beginnt mit einem Eingangsstatement. Ihre ersten Worte widmet sie der Hochwasser-Katastrophe der vergangenen Woche. Sie erinnert an die 170 Todesopfer. Zum Beseitigen der Schäden werde es einen langen Atem brauchen, sagte Merkel. Das zweite große Thema dieser Pressekonferenz werde die Corona-Pandemie. Eine vierte Welle zeichne sich nun ab. Die Hygieneregeln sind weiter von großer Bedeutung, wie die Corona-Tests auch, so Merkel. Das helfe, die Pandemieentwicklung besser zu kontrollieren. Um die Pandemie zu überwinden, brauche es aber das Impfen. "Wir brauchen deutlich mehr Impfschutz." Wir haben nun wieder exponentielles Wachstum, so Merkel. Richtschnur des Handelns bleibt, die Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern. Sie rief alle auf, sich Impfen zu lassen und bei Freunden und Bekannten für das Impfen zu werben. "Wir können die Pandemie nur gemeinsam überwinden."

11.00 Uhr: Die Pressekonferenz beginnt.

10.58 Uhr: Zentrale Themen dürften in diesem Jahr die Situation in den Hochwassergebieten, die Corona-Pandemie und die soeben erzielte Einigung mit den USA zur umstrittenen Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 werden.

10.55 Uhr: In wenigen Minuten beginnt die Pressekonferenz.