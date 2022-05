CDU/CSU-Fraktionschef Friedrich Merz hat Bundeskanzler Olaf Scholz zur Entlassung von Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (beide SPD) aufgefordert. "Trennen Sie sich von dieser Ministerin so schnell wie möglich", sagte der CDU-Vorsitzende am Donnerstag im Bundestag in Berlin. "Sie werden es sowieso irgendwann in den nĂ€chsten Wochen und Monaten machen mĂŒssen. Also machen Sie es bald."