Die Maskenpflicht gilt in Deutschland weiterhin in den FernzĂŒgen. Bei t-online fordern jetzt Politiker von CDU, FDP und den GrĂŒnen eine Abschaffung der Regelung.

Die CDU-Abgeordnete und Vize-Vorsitzende der Mittelstandsunion, Jana Schimke, sagt: "Wenn in fast ganz Europa die Maskenpflicht im ÖPNV fĂ€llt, nur nicht in Deutschland, dann machen wir uns nur noch lĂ€cherlich. Es braucht ein Ende dieser Regelung." Schimke spricht sich bereits lĂ€nger dafĂŒr aus, die Maßnahmen zurĂŒckzufahren.

"Die Maskenpflicht muss weg"

Auch der GrĂŒne-Bundestagsabgeordnete und wirtschaftspolitische Sprecher seiner Partei, Dieter Janecek, fordert ein Ende der Maskenpflicht in der Bahn. Er sagt: "Der Sommer ist da und wir in Deutschland halten als einziges Land in Europa noch an Regeln fest, die wir aus dem vergangenen Winter mitbringen. Es ist an der Zeit, auf Freiwilligkeit und Eigenverantwortung zu setzen." Janecek setzt hinzu: "Die Pandemie ist keine strukturelle Bedrohung mehr fĂŒr unser Gesundheitssystem."