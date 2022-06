Scholz will EU-Beitrittsstatus für Ukraine und Moldau

Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich daf├╝r starkgemacht, der Ukraine und ihrer kleinen Nachbarrepublik Moldau den Status von EU-Beitrittskandidaten zuzusprechen. "Deutschland ist f├╝r eine positive Entscheidung zugunsten der Ukraine. Das gilt auch f├╝r die Republik Moldau", sagte der SPD-Politiker am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in der ukrainischen Hauptstadt Kiew . "Die Ukraine geh├Ârt zur europ├Ąischen Familie", erg├Ąnzte er.

Scholz war an diesem Donnerstag gemeinsam mit Frankreichs Pr├Ąsident Emmanuel Macron und Italiens Ministerpr├Ąsidenten Mario Draghi nach Kiew gereist, Rum├Ąniens Staatspr├Ąsident Klaus Iohannis war ebenfalls in die ukrainische Hauptstadt gekommen. Auch sie sprachen sich nach dem Treffen mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj f├╝r einen "sofortigen" EU-Kandidatenstatus aus. "Auf jeden Fall unterst├╝tzen wir den Beitrittsstatus der Ukraine zur Europ├Ąischen Union", sagte Macron bei der Pressekonferenz. Dieser Beitrittsstatus werde von einem Fahrplan begleitet und au├čerdem die Situation der westlichen Balkanstaaten ber├╝cksichtigen.

Frankreich will weitere Artillerie-Systeme liefern

Die EU-Kommission will an diesem Freitag eine Empfehlung zu dem Thema vorlegen, die Entscheidung muss einstimmig getroffen werden, voraussichtlich beim EU-Gipfel am 23. und 24. Juni in Br├╝ssel.