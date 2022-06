Zuvor hatte Lauterbach auf einer Demonstration der Gewerkschaft Verdi in Magdeburg eine Einf├╝hrung fester Personalvorgaben in der Krankenhauspflege zugesagt. "Wir werden die Pflegepersonalregelung 2.0 einf├╝hren", erkl├Ąrte er am Mittwoch. Anl├Ąsslich der Gesundheitsministerkonferenz in der Landhauptstadt Sachsen-Anhalts hatte Verdi zu einer Kundgebung aufgerufen.