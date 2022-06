Laufzeit für Atomkraft wegen Gas-Knappheit verlängern? TÜV widerspricht Habeck

Derzeit laufen noch drei Anlagen: Emsland in Niedersachsen, Neckarwestheim II in Baden-WĂŒrttemberg sowie Isar II in Bayern. Sie decken mit insgesamt 4.300 MW Leistung im Durchschnitt etwa 30 TWh pro Jahr ab, rund fĂŒnf Prozent der deutschen Stromproduktion.

TÜV SĂŒd veröffentlicht Gutachten

Der TÜV SĂŒd hat ein Gutachten veröffentlicht, die ein etwas anderes Bild darlegen: Darin heißt es, es gebe keine sicherheitstechnischen Bedenken gegen einen Weiterbetrieb des Kernkraftwerks Isar 2 ĂŒber das Jahresende hinaus. Auch eine Wiederinbetriebnahme des Blocks C in Gundremmingen sei "aus technischer Sicht möglich", heißt es in einem vom bayerischen Umweltministerium in Auftrag gegebenen Gutachten.