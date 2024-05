Lanz zu Krah

"Wie könne man als Patriot in einer Partei sein, in der so viele Personen eine solche Nähe zu Russland pflegten?", fragte Masala. "Warum ist Gerhard Schröder noch in der SPD?", konterte Lucassen. Münkler attestierte dem Kreml Bemühungen, Europa zu destabilisieren und aus "dem Westen" herauszubrechen – ganz nach der sowjetischen Vorstellung eines eurasischen Kontinents von Wladiwostok bis Lissabon".