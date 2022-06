Aktualisiert am 22.06.2022 - 16:11 Uhr

Gr├╝nen-Chefin: "Was uns nicht hilft, sind Scheindebatten"

Die Gr├╝nen stellen sich deutlich gegen Forderungen der FDP , angesichts der Energiekrise die Atomkraftwerke l├Ąnger laufen zu lassen. "In dieser krisenhaften Zeit m├╝ssen wir alles tun, um die Gasversorgung zu sichern, Energie zu sparen und bei den Erneuerbaren voranzukommen", sagte Gr├╝nen-Chefin Ricarda Lang t-online. "Was uns nicht hilft, sind Scheindebatten ├╝ber die Laufzeitverl├Ąngerungen der drei verbleibenden Atomkraftwerke." Lang betonte: "Debatten ├╝ber Atomkraft sind dem Ernst und der Dringlichkeit der Lage nicht angemessen."

Die Gr├╝nen-Chefin begr├╝ndete die Ablehnung mit dem geringen Anteil an der Stromproduktion und hohen Sicherheitsrisiken f├╝r den Staat. Atomkraft mache nur rund f├╝nf Prozent der deutschen Stromproduktion aus, in den j├╝ngsten Monaten nur zwei Prozent, sagte Lang. Wirtschafts- und Umweltministerium h├Ątten bereits vor Monaten gepr├╝ft, das Ergebnis sei klar: "Der Weiterbetrieb hilft in der Gaskrise nicht. Er w├╝rde energietechnisch wenig bringen, w├Ąre aber wahnsinnig teuer und zudem riskant."