Was kann man Putin noch glauben? "Nichts"

Diese Zahl wird jetzt permanent in den Raum geworfen, wo es gerade mal passt. Pardon, aber da muss ich mal deutlich werden: Wir lassen gerade allen Ernstes die Kohlekraftwerke länger laufen — das wollte eigentlich keiner in der Koalition! Wir brauchen die Kernkraftwerke, um zumindest ein wenig Ruhe und Unabhängigkeit für uns zu schaffen. Und auch in Zukunft brauchen wir eher mehr Strom für alle Bereiche. Und die aktuelle Krise sollte doch gelehrt haben: Wir brauchen "mehrere Eisen im Feuer", müssen divers in der Energiepolitik aufgestellt sein.