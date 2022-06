Nato-Generalsekret├Ąr Jens Stoltenberg hat seine Reise in die Hauptstadt kurzfristig abgesagt. Das teilte das Bundesverteidigungsministerium am Donnerstag mit. "Der Nato-Generalsekret├Ąr hat dar├╝ber informiert, dass sein Besuch in Berlin kurzfristig abgesagt wird", hie├č es in einer Erkl├Ąrung. Stoltenberg wollte in Berlin Bundeskanzler Olaf Scholz und Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (beide SPD) treffen.