Umfragerekord für Markus Söder in Bayern

Markus Söder lässt Friedrich Merz den Vortritt auf die Kanzlerkandidatur und bleibt in Bayern. Das scheint den Menschen dort zu gefallen, die Zustimmung für ihn wächst.

Markus Söder und die CSU haben in Bayern laut einer neuen INSA-Umfrage für die "Bild" ein Rekordergebnis erzielt. Die Partei erreicht in der Umfrage 43 Prozent der Stimmen, der höchste Wert seit sechs Jahren. Unter Söders Führung war die CSU bei keiner Wahl seit 2018 an diesen Wert herangekommen. Der Erfolg kommt einen Monat, nachdem Söder seine Ambitionen auf die Kanzlerkandidatur der Union offiziell beendet hat.