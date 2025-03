Grüne kritisieren Schwarz-Rot

Die Grünen haben erklärt, dem Schuldenpaket nicht zu einer Zwei-Drittel-Mehrheit im Bundestag verhelfen zu wollen. "Von einer Zustimmung sind wir heute weiter entfernt als in den letzten Tagen", sagte Co-Parteichef Felix Banaszak am Samstag als Reaktion auf die Ergebnisse der schwarz-roten Sondierungsgespräche zur Bildung einer neuen Bundesregierung .

Merz will beim Klimaschutz verhandeln

CDU-Chef Merz erklärte dagegen seine Bereitschaft, beim Verteidigungshaushalt auch weitere Maßnahmen einzubeziehen und beim Sondertopf für die Infrastruktur auch Klima- und Umweltprojekte zu berücksichtigen. Er wolle in der kommenden Woche "intensive Gespräche" mit den Grünen führen wie schon in der laufenden Woche, sagte Merz. "Wir reden vernünftig und offen mit den Grünen", sagte er.

Banaszak und Brantner kritisierten außerdem, dass Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz Forderungen der Grünen nach einer Lockerung der Schuldenbremse immer abgelehnt und sie dafür scharf kritisiert hatte, nun aber ihre Zustimmung zu seiner Kurswende wolle. Banaszak sprach von einer Stilfrage: "Normalerweise ist es so, wenn all meine Versprechen darauf aufbauen, dass ein Dritter zustimmt, spreche ich vielleicht vorher mit dem Dritten, bevor ich die Öffentlichkeit über das informiere, was ich vorhabe", sagte der Co-Parteichef. "Stil ist in der Politik nicht zu unterschätzen. Friedrich Merz hat da noch sehr viel Luft nach oben."