Eigentlich wollen Union und SPD in zwei Sondersitzungen des alten Bundestages noch ein Sondervermögen und eine Reform der Schuldenbremse beschließen. Dagegen gab es Widerstand, unter anderem von der AfD . Jetzt hat der verfassungsrechtliche Sprecher der Partei, Christian Wirth, in einer Mitteilung bekannt gegeben, dass er das Bundesverfassungsgericht angerufen hat.

"Ich habe heute vor dem Bundesverfassungsgericht eine Organklage mit Antrag auf eine Eilentscheidung gestellt. Dieser Antrag richtet sich gegen die beabsichtigte Einberufung des 20. Bundestages am 13.03.2025", schrieb er in einer Mitteilung. Er wehre sich dagegen, dass ein formal im Amt befindlicher Bundestag nach der Wahl noch Grundgesetzänderungen durchführe. "Es kann nicht sein, dass die Wahlverlierer SPD, FDP und Grüne ihre Politik zulasten des neugewählten Bundestages noch schnell in Stein meißeln", so Wirth.