Friedrich Merz verliert an Rückhalt: Das aktuelle Trendbarometer zeigt sinkendes Vertrauen – und die Deutschen zweifeln an Merz' Führungsstärke.

CDU-Chef Friedrich Merz, der designierte Bundeskanzler, hat in den jüngsten Umfragen deutlich an Ansehen bei den Wählern verloren. Das geht aus dem aktuellen RTL/ntv-Trendbarometer hervor, das vom Meinungsforschungsinstitut Forsa begleitet wurde. Nur 40 Prozent der Befragten halten Merz nach den Koalitionsverhandlungen mit der SPD für "führungsstark", was einen Rückgang um 9 Prozentpunkte seit Januar bedeutet. Lediglich 27 Prozent stimmen zu, dass er "weiß, was die Menschen bewegt", ebenfalls ein Rückgang um 9 Punkte.