Friedrich Merz will Bundeskanzler werden, doch im ersten Wahlgang reicht es nicht. Das ist in der deutschen Geschichte noch keinem Kanzleranwärter passiert.

CDU-Chef Friedrich Merz ist bei der Kanzlerwahl im Bundestag im ersten Wahlgang durchgefallen. Er erhielt in geheimer Abstimmung 310 von 621 abgegebenen Stimmen und damit 6 weniger als die nötige Mehrheit von 316. Die Koalitionsfraktionen CDU/CSU und SPD haben zusammen 328 Sitze im Parlament.

Trotz des dünnen Stimmenpolsters galt die Wahl von Merz im ersten Wahlgang als ziemlich sicher. In der Vergangenheit lag das Ergebnis bei der Kanzlerwahl meist unterhalb der Zahl der Koalitionssitze. So wurde etwa Konrad Adenauer bei seiner ersten Wahl 1949 genau bei den damals benötigten 202 Stimmen. In den folgenden Jahren wuchs das Parlament und damit auch die benötigten Stimmen für die Kanzlermehrheit. 1953 erreichte er 305 Stimmen, bei 244 benötigten. Dennoch lag er damit jeweils unter den ihm theoretisch zustehenden Stimmen aus seiner Fraktion.