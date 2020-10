Bestürzung über Oppermann-Tod

"Du warst ein großartiger Demokrat und ein wirklich feiner Kerl"

26.10.2020, 09:17 Uhr | dpa

Der unerwartete Tod des SPD-Politikers Tomas Oppermann hat große Betroffenheit ausgelöst. Nicht nur Parteifreunde würdigten den Niedersachsen: Auch Politiker der Union reagierten bestürzt.



Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich bestürzt und tief traurig über den plötzlichen Tod von Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann gezeigt. "Ich habe ihn über viele Jahre als verlässlichen und fairen sozialdemokratischen Partner in großen Koalitionen geschätzt", erklärte sie nach Angaben von Regierungssprecher Steffen Seibert. Als Vizepräsident des Bundestags habe sich Oppermann "in turbulenter Zeit um unser Parlament verdient gemacht". Merkel sprach Oppermanns Familie ihr aufrichtiges Beileid aus.

Auch SPD-Chef Norbert Walter-Borjans zeigte sich tief erschüttert über den Tod Oppermanns. "Ein schwerer Schock für uns alle", schrieb Walter-Borjans auf Twitter. SPD-Fraktionsvize Katja Mast sagte t-online: "Ich bin sehr traurig. Es ist schlimm und unfassbar. Thomas Oppermann war ein Klartext-Politiker und ein Generalist. Als Fraktionsvorsitzender und zuletzt Vizepräsident hat er die Werte unserer Demokratie immer verteidigt. Mein tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie."

Der 66-jährige Oppermann war am Sonntagabend bei TV-Arbeiten mit dem ZDF zusammengebrochen und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Ende August hatte Oppermann angekündigt, bei der kommenden Bundestagswahl nicht erneut antreten zu wollen. Er war von 2013 bis 2017 Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion.

Spitzen von CDU und CSU würdigen Thomas Oppermann

Auch führende Politiker von CDU und CSU würdigten den SPD-Politiker. Sein plötzlicher Tod sei ein Schock, schrieb CSU-Chef Markus Söder auf Twitter. "Er war ein großer und engagierter Demokrat." CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer sagte: "Die Nachricht vom Tod Thomas Oppermanns erschüttert uns und macht uns traurig. Wir denken nun vor allem an seine Frau und seine Kinder". Die CDU habe sich in vielen Runden mit Oppermann in der Sache auseinander gesetzt und diskutiert. "Thomas Oppermann war dabei immer ein überzeugter Demokrat und aufrechter Sozialdemokrat. Er wird fehlen."



Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus schrieb auf Twitter, die Unionsfraktion trauere "um einen leidenschaftlichen und kämpferischen Demokraten. Unsere Gedanken sind in diesen schweren Stunden bei seiner Familie". Der Kandidat für den CDU-Vorsitz, Friedrich Merz, zeigte sich ebenfalls schockiert. Oppermann sei ein streitbarer und profilierter Bundestagskollege gewesen, schrieb er. Besonders persönlich äußerte sich Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU).



Oppermann und er seien zeitgleich parlamentarische Geschäftsführer ihrer Bundestagsfraktionen gewesen, so Altmaier. "Aus dem Gegeneinander von Regierung und Opposition wurde Freundschaft: So haben wir Manches bewegt. Du warst ein großartiger Demokrat und ein wirklich feiner Kerl."