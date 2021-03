LIVELandtagswahl-Beben

Laschet: "Das Ergebnis ist für die CDU enttäuschend"

Die CDU erlitt bei den Wahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz historische Pleiten. Aber wie geht es nun weiter? Dazu äußert sich Parteichef Armin Laschet. Verfolgen Sie die Pressekonferenz live.

Der Südwesten ist die aktivste Erdbebenregion in Deutschland, erst im Dezember ließ ein Erdbeben im schwäbischen Burladingen die Wände wackeln. Am Sonntag nun folgten politische Erschütterungen, ausgelöst durch die Wahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Die CDU bebt: In ihren früheren Hochburgen kollabierte sie geradezu. Zum Regieren wird sie dort nicht mehr unbedingt gebraucht.

Das ist bitter für eine Partei, für die das Regieren nach eigenem Verständnis zur Kernkompetenz zählt. Und es ist bitter für ihren neuen Vorsitzenden Armin Laschet, der vor gerade einmal 57 Tagen auf dem Parteitag gewählt wurde und sich gegen CSU-Chef Markus Söder als geeigneter Kanzlerkandidat der Union empfehlen möchte.

Welche Konsequenzen zieht die Partei? Dazu äußert sich nun Armin Laschet: Verfolgen Sie die Pressekonferenz oben im Video oder im t-online-Liveticker:

13.41 Uhr: Positiv sieht der cDU-Chef, dass die Rechtspopulisten verloren haben. "Die AfD ist auf dem sinkenden Ast", so Laschet. "Wir wollen diesen Prozess verstärken. In dieser Zeit dürfen Rechtspopulisten keinen Einfluss auf die Regierungsbildung haben."

13.38 Uhr: "Wir sagen klipp und klar: Das Ergebnis der Landtagswahlen ist für die CDU enttäuschend", erklärt Laschet. In Baden-Württemberg habe die CDU zu der erfolgreichen Regierungsarbeit beigetragen. "Das ist leider nicht honoriert worden."

13.35 Uhr: Laschet gratuliert Malu Dreyer und Winfried Kretschmann zu ihren Wahlsiegen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Ein Grund für diese, "auch persönlichen Wahlerfolge", sei auch der Amtsbonus der Ministerpräsidenten gewesen.

13.34 Uhr: Die Pressekonferenz mit Armin Laschet und CDU-Spitzenkandidat aus Rheinland-Pfalz, Christian Baldauf, beginnt.

Sechs Monate vor der Bundestagswahl hatte die CDU am Sonntag in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz historisch schlechte Ergebnisse eingefahren. In Südwesten war die bisher mitregierende CDU in ihrer einstigen Hochburg auf das schlechteste Ergebnis in ihrer Geschichte gestürzt. Sie erreichte nur noch 24,1 Prozent, 2,9 Prozentpunkte weniger als 2016. In Rheinland-Pfalz rutschte sie von 31,8 auf 27,7 Prozent ab – auch dies war das historisch schlechteste Resultat im Land.