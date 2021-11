Laschet-Nachfolge

Friedrich Merz für CDU-Parteivorsitz nominiert

15.11.2021, 23:48 Uhr | AFP

Friedrich Merz wurde vom Vorstand seines CDU-Kreisverbands für die anstehende Mitgliederbefragung zum künftigen Parteivorsitzenden nominiert. Auch Norbert Röttgen bekam das Votum seines Heimatverbandes.

Der CDU-Wirtschaftspolitiker Friedrich Merz tritt als dritter Kandidat für die Nachfolge von Parteichef Armin Laschet an. Sein Heimatkreisverband Hochsauerland sprach ihm am Montagabend die notwendige Unterstützung für seine Bewerbung aus, wie es aus Parteikreisen hieß. Vergangene Woche hatten bereits der CDU-Bundestagsabgeordnete Norbert Röttgen und der geschäftsführenden Kanzleramtsminister Helge Braun ihre Kandidatur erklärt.

Nach dem historisch schlechten Abschneiden der Union bei der Bundestagswahl stimmen im Dezember erstmals in der Parteigeschichte die rund 400.000 CDU-Mitglieder über die Neubesetzung des Spitzenpostens ab. Die Frist zur Nominierung von Kandidaten läuft noch bis Mittwoch. Bis Anfang Dezember können sich die Bewerber dann der Parteibasis vorstellen. Offiziell ins Amt gewählt wird der neue CDU-Chef auf einem Parteitag am 21. und 22. Januar in Hannover.

Für den 66-jährigen Merz ist es schon der dritte Anlauf, Parteivorsitzender zu werden. 2018 musste er erst Annegret Kramp-Karrenbauer den Vortritt lassen und Anfang dieses Jahres dann Armin Laschet.

Kandidaten brauchen Unterstützung des Bezirks- oder Kreisverbandes

Von 2000 bis 2002 war Merz bereits Unionsfraktionschef, wurde auf dem Posten aber von der späteren Bundeskanzlerin Angela Merkel verdrängt. 2009 schied Merz aus dem Bundestag aus und ging in die Wirtschaft. Bei der diesjährigen Bundestagswahl zog er wieder als Abgeordneter ins Parlament ein. Im Wahlkampf war er im "Zukunftsteam" des CDU-Kanzlerkandidaten Laschet für Wirtschaft und Finanzen zuständig gewesen.

Für die Kandidatur für den Parteivorsitz benötigen Bewerber die Unterstützung eines Bezirks- oder Kreisverbandes der CDU. Braun hatte diese am Freitag durch den Kreisverband Gießen erhalten.

Röttgen offiziell von Heimatkreis nominiert

Der frühere Bundesumweltminister Norbert Röttgen wurde am Montagabend vom Vorstand seines CDU-Heimatkreises Rhein-Sieg einstimmig zum Kandidaten ernannt, wie er selbst im Onlinedienst Twitter mitteilte. "Jetzt haben die Mitglieder das Wort", erklärte der Bundestagsabgeordnete und Außenpolitik-Experte mit Blick auf den bevorstehenden Entscheidungsprozess über den künftigen CDU-Vorsitzenden.

Brauns Bewerbung war überraschend

Während die Kandidaturen von Röttgen und Merz erwartet worden waren, kam die Bewerbung von Braun als Überraschung. Der 49-Jährige ist seit März 2018 Kanzleramtsminister und ein enger Vertrauter der scheidenden Bundeskanzlerin Merkel. Dem Bundestag gehört er seit 2002 an. Braun ist studierter Mediziner. Er spielte eine wichtige Rolle bei der Gestaltung von Merkels Corona-Politik.

Der frühere Bundesumweltminister Röttgen war bereits im Januar als Kandidat für den CDU-Vorsitz angetreten. Er landete dabei bei einer Parteitagsabstimmung auf dem dritten Platz hinter Laschet und Merz. Vergangene Woche hatte er angekündigt, im Fall seiner Wahl die 39-jährige Bundestagsabgeordnete Franziska Hoppermann aus Hamburg als Generalsekretärin vorzuschlagen.