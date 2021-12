LIVEBasis hat entschieden

Merz soll neuer CDU-Parteichef werden

17.12.2021, 14:22 Uhr | t-online

CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak gibt das Ergebnis der Mitgliederbefragung über den Nachfolger von Parteichef Armin Laschet bekannt. Verfolgen Sie die Verkündung jetzt live.

Es war ein historischer Schritt für die Partei: Seit Anfang Dezember konnte die CDU-Basis erstmals über einen neuen Parteichef abstimmen. Nun ist das Votum beendet, CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak verkündet das Ergebnis. Bei der Präsentation in der Parteizentrale in Berlin sind die drei Kandidaten Friedrich Merz, Norbert Röttgen und Helge Braun dabei. Als Bewerber mit den besten Chancen gilt parteiintern nach wie vor Merz.

An der Befragung hatten sich nach CDU-Angaben vom Donnerstag knapp zwei Drittel der rund 400.000 Mitglieder beteiligt. Nach Informationen aus der CDU nahmen genau 248.360 Mitglieder teil – 64,3 Prozent aller Parteibuchbesitzer. Sollte keiner der Bewerber im ersten Durchgang mehr als 50 Prozent der Stimmen erhalten, wird ein zweiter Wahlgang nötig.

Offiziell muss der neue Vorsitzende von den 1.001 Delegierten bei einem digitalen Parteitag am 21./22. Januar gewählt werden. Es gilt als sicher, dass sich die Delegierten an das Votum der Mitglieder halten.

Verfolgen Sie die Pressekonferenz oben im Video oder über den t-online-Liveticker:

14.27 Uhr: Ist die Parteivorsitz-Entscheidung eine Vorentscheidung für den nächsten Kanzlerkandidaten der Union? Merz verneint.

14.26 Uhr: Er wolle in nächster Zeit den "ein oder anderen Vorschlag unterbreiten", den man von ihm am wenigstens erwartet habe, kündigt Merz an.

14.24 Uhr: Wird der Oppositionskurs der CDU sich unter Merz jetzt verschärfen? Es brauche eine Zeit, bis eine Partei vom "Regierungsmodus in den Oppositionsmodus" wechsle, sagt Merz.

14.23 Uhr: Werden Merz' Konkurrenten als Stellvertreter antreten? Röttgen und Braun sagen, dass man das noch nicht entschieden habe. Sie aber erwarten Gespräche dazu. Zu gegebenem Zeitpunkt wolle man sich äußern.

14.22 Uhr: Merz betont, er wolle für die Partei und ihre Inhalte in ihrer "ganzen Breite" stehen. So solle wieder das "Bild eines Ganzen" entstehen.

14.19 Uhr: Auch Ex-Kanzleramtschef Helge Brauch betont, dass Merz "Rückenwind von zwei Dritteln der CDU-Mitglieder" habe. Die Basis mache möglich, dass die CDU nun wieder auf Erfolgskurs steuern könne.

14.17 Uhr: Nun spricht Merz' Konkurrenz: Norbert Röttgen wünscht ihm "Erfolg, für die CDU, für Deutschland, für Europa". Das "große Kapital" der CDU zeige sich an dieser Abstimmung: 250.000 Mitglieder hätten sich von der Partei in der Krise nicht abgewendet, sondern sich engagiert. "Viel Erfolg uns, der CDU in Deutschland", schließt der Außenpolitiker ab.



14.16 Uhr: Er wolle darum kämpfen, dass die CDU so wahrgenommen werde wie bei der Abstimmung jetzt: Als lebendige Partei, die zusammenhalte.

14.15 Uhr: Er werde nicht nachlassen, immer wieder zu betonen: "Wir sind nicht für uns selbst da", sagt Merz. Die Partei habe einen Auftrag der Wähler, sie müsse ihn erfüllen - auch in der Opposition.

14.13 Uhr: Die CDU stehe seit Jahren "im Ausnahmezustand", sagt Merz weiter. Das Votum nun sei ein "ermutigendes Zustand". Er lobt Ziemiak, auch im Namen seiner Mitbewerber, für seine Arbeit rund um die Befragung.

14.12 Uhr: Merz spricht von einem "beeindruckenden, tollen Ergebnis" von einer Partei, "die lebt". Wie die Partei hier vorgegangen sei, dass habe sicherlich Maßstäbe gesetzt auch für andere Partei, so Merz.

14.10 Uhr: Friedrich Merz holt die absolute Mehrheit, die Basis wünscht sich ihn als neuen Parteichef. Auf Merz entfallen 62 Prozent der Stimmen, auf Röttgen 25 Prozent, auf Braun nur 12 Prozent.

14.08 Uhr: Yvonne Magwas stellt die Zahlen zur Beteiligung vor - mehr als 50 Prozent aller CDU-Mitglieder haben abgestimmt. Die CDU sei "eine Mitmach-Partei", sagt Magwas.

14.06 Uhr: Die Basisbefragung zum Parteivorsitz sei nur ein Schritt zur Erneuerung der CDU, betont Ziemiak.

14.05 Uhr: CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak dankt der Basis. Sie stehe schon jetzt als Gewinner der Abstimmung fest. Es ist das erste Votum in dieser Form für die Partei.

14.05 Uhr: Die Pressekonferenz beginnt.



13.55 Uhr: Die Pressekonferenz soll in Kürze beginnen.