Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil hat sich für eine stärkere Rolle Europas in der Welt ausgesprochen. "Wir stehen am Rande einer neuen Weltordnung. Europa wird dabei eine Führungsrolle einnehmen müssen", sagte Klingbeil t-online am Rande des "Eurojams". Bei der Veranstaltung des Vereins "Tu was für Europa" diskutierten Politiker und Promis in Berlin über die Zukunft des Kontinents.