Ampelparteien wollen Regeln für Altkanzler-Ausstattung

Vor dem Hintergrund der Debatte um Altkanzler Gerhard Schröder (SPD) will die Ampelkoalition bald die Regeln für die vom Staat bezahlte Ausstattung ehemaliger Kanzler neu regeln. In dieser Frage brauche es "klarere Regeln", sagte die Vorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion, Britta Haßelmann, am Dienstag in Berlin. Die Koalitionsfraktionen arbeiteten derzeit an einem Vorschlag, den sie "sicherlich in Kürze" vorstellen würden.