SPD sinkt in "Deutschlandtrend" unter 20-Prozent-Marke

Die SPD verliert in Umfragen weiter. Mit den Gr├╝nen-Politikern Habeck und Baerbock sind die Befragten besonders zufrieden, CDU-Chef Merz liegt weit hinten.

Die SPD ist erstmals seit der Bundestagswahl im ARD-"Deutschlandtrend" wieder unter die 20-Prozent-Marke gesunken. Sie erreichte in der am Donnerstag ver├Âffentlichten Umfrage des Instituts Infratest dimap 19 Prozent, einen Punkt weniger als vor zwei Wochen. CDU und CSU bleiben vorn mit 27 Prozent (plus eins). Auf dem zweiten Platz folgen die Gr├╝nen mit 23 Prozent (unver├Ąndert).