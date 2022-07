CSU-Chef Markus Söder wirft Ampel "Umerziehung der Bevölkerung" vor

Dabei sei Parteipolitik hier der falsche Ratgeber. "Bayern hat die meisten Industriearbeitsplätze in Deutschland und eine höhere Leistungskraft als Tschechien , Griechenland und Portugal zusammen", meinte der CSU-Chef. "Werden die Blutbahnen im Süden verstopft, bekommt Deutschland einen Herzstillstand . Denn die wirtschaftliche und technologische Substanz sitzt auf lange Zeit im Süden."

Söder fordert enorme Mehrausgaben des Staates

Angesichts von Inflation und Energiekrise forderte Söder eine Verlängerung des Tankrabatts, ein Gebührenmoratorium des Staates und eine weitere Entlastung beim öffentlichen Personennahverkehr. "Mein Vorschlag wäre ein 365-Euro-Jahresticket für den gesamten öffentlichen Personennahverkehr in ganz Deutschland", so der CSU-Politiker. "Der Tankrabatt muss über den kompletten Winter verlängert werden. Wenn dann noch ein Winter-Wohngeld für alle Haushalte, also auch für die Rentnerinnen und Rentner, hinzukäme, würde das den meisten Menschen spürbar helfen."