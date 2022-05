"Wir planen keine Offensive"

Einen Tag vor Beginn der Invasion bezichtigte er den Westen eines "Informationsterrorismus", weil Politik und Öffentlichkeit den Beschwichtigungen aus dem Kreml nicht so recht Glauben schenkten. "Der Befehl an die Kommandeure, ihre Truppe – die eigentlich auf unserem Territorium stehen – in die Kasernen zurückzuverlegen, ist klar", sagte Netschajew der "Stuttgarter Zeitung". Schließlich stehe es "Schwarz auf Weiß" in den Vorschlägen an USA und Nato: "Wir wollen keinen Krieg, wir planen keine Offensive."