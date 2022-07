Nord Stream 2: Dokument belegt konspirative Kommunikation mit Schwesigs Regierung

Zwar wurden durch Recherchen von t-online und auch der "Welt" immer wieder Dokumente öffentlich. Überraschend war allerdings, dass zentrale Fragen durch die Akten nicht geklĂ€rt werden konnten. So ist unter anderem noch immer unklar,

wer die Idee zur GrĂŒndung der Stiftung hatte,

wer sie wann initiierte und

wer wann ĂŒber die konkreten Planungen und VorgĂ€nge informiert war.

Mittlerweile hat ein Parlamentarischer Untersuchungsausschuss im Schweriner Landtag seine Arbeit aufgenommen. Akten soll er aber erst in sechs Monaten erhalten.

So weit. So unklar.

Russlands Gas-Elite: Das Nord-Stream-2-Duo Matthias Warnig (l. 2. Reihe) und Gerhard Schröder mit Russlands damaligem MinisterprÀsidenten Medwedew (m.). (Quelle: ITAR-TASS/imago-images-bilder)

Nun aber legen neue Recherchen von t-online eine mögliche ErklĂ€rung fĂŒr die offenkundigen LĂŒcken in den Akten nahe: 2020 drohten US-Sanktionen gegen Nord Stream 2 und daran beteiligte Unternehmen, weil die Regierung in Washington das Projekt strikt ablehnte. Das war natĂŒrlich nicht im Interesse der Gazprom-Tochter. Deshalb bestand sie gegenĂŒber der Landesregierung von nun an auf einer Kommunikation, die als konspirativ bezeichnet werden kann. Und was die Angelegenheit heikel macht: Staatskanzlei und Ministerien fĂŒgten sich offenbar.

Der Terminvermerk fĂŒr die Staatskanzlei

Wichtige Informationen sollten demnach nur noch in persönlichen GesprĂ€chen ĂŒbermittelt werden – aus Angst vor einer möglichen Überwachung durch US-Geheimdienste. Das belegt ein internes Dokument der Staatskanzlei, das t-online vorliegt und das einen GesprĂ€chstermin von Nord-Stream-2-Vertretern mit Schwesigs Staatskanzleichef Heiko Geue und dem damaligen Energieminister Christian Pegel vorbereiten sollte.

Wörtlich heißt es in dem Terminvermerk vom 10. Februar 2020, den die Abteilung 2 der Staatskanzlei ("Koordinierung und Planung der Regierungspolitik") fĂŒr Geue anfertigte:

"Zu einer Terminzuarbeit sah sich das EM [Energieministerium] mit der bemerkenswerten ErklĂ€rung nicht in der Lage, dass es von den an Nord Stream beteiligten Unternehmen keine Informationen mehr erhalte, weil diese es ablehnten, sie auf dem ĂŒblichen elektronischen Kommunikationsweg zu ĂŒbermitteln. Sie begrĂŒndeten dies damit, dass so vermieden werden solle, dass US-amerikanische Nachrichtendienste, bzw. Kommunikationsunternehmen fĂŒr die USA Informationen abschöpfen könnten. Aktuelle Informationen wĂŒrden natĂŒrlich im GesprĂ€ch am 12.2. mĂŒndlich zur VerfĂŒgung gestellt werden. Auch Minister Pegel wĂŒrde dementsprechend keine Terminvorbereitung erhalten."

Per E-Mail ĂŒbermittelte Nord Stream 2 lediglich eine allgemeine EinschĂ€tzung zum europĂ€ischen Gasmarkt, was selbst in der Staatskanzlei bissig kommentiert wurde. "Ketzerisch formuliert könnte man vermuten, dass die Kenntnisnahme dieser Information durch die NSA [die US-amerikanische National Security Agency] offenbar als weniger risikoreich erschien und evtl. sogar beabsichtigt war?", heißt es in dem Dokument weiter.

(Quelle: Staatskanzlei Mecklenburg-Vorpommern/t-online)