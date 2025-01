Das Zeitfenster, um ein AfD-Verbotsverfahren in Gang zu bringen, schließt sich. Nun könnte das Parlament schon nächste Woche darüber abstimmen.

Der Bundestag berät in der kommenden Woche über die Einleitung eines Verbotsverfahrens gegen die Alternative für Deutschland. Hinter dem Antrag steht eine fraktionsübergreifende Gruppe von 124 Abgeordneten, die von Marco Wanderwitz (CDU), Carmen Wegge (SPD), Dr. Till Steffen (Bündnis 90/Die Grünen), Martina Renner (Die Linke) und Stefan Seidler (SSW) koordiniert wird. Sie hätten die Beratung des Antrags auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung des Bundestages gesetzt, teilten die Abgeordneten in einer Pressemitteilung mit.

In ihrer Begründung für den Schritt beziehen sich die Initiatoren auch auf den jüngsten AfD-Parteitag. "Nicht zuletzt in Riesa hat die AfD bewiesen, dass sie weder einen gemäßigten noch bürgerlichen Flügel hat – sie ist in ihrer Gänze eine rechtsextreme, antidemokratische und verfassungsfeindliche Partei", sagt Martina Renner.