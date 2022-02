Newsblog zum Orkantief "Ylenia"

Sturm zerstört Corona-Teststation – Dutzende Einsätze der Feuerwehr

17.02.2022, 05:08 Uhr | t-online, dpa, AFP, rtr

Umgestürzte Bäume, lose Dachziegel, abgesagte Flüge und verspätete Züge: Das Orkantief "Ylenia" hat Deutschland erreicht. Es kommt zu zahlreichen Einsätzen von Polizei und Feuerwehr. Alle Infos im Newsblog.

Weniger als drei Wochen nach Sturm "Nadia" haben gleich zwei Sturmtiefs Kurs auf Deutschland genommen. Wegen des Sturms musste die Bahn in der Nacht Züge anhalten und umleiten. Zahlreiche Bäume lagen auf Gleisen, vielerorts wurden Straßen gesperrt. Vor allem der Norden und die Mitte Deutschlands sind betroffen. Hier finden Sie alle Informationen rund um Unwetter, Niederschlag und Temperaturen in Ihrer Region.





Überblick aus der Nacht:

Auf dem Brocken im Harz wurden durchschnittliche Windgeschwindigkeiten von 120 km/h gemessen. Die Windspitze lag hier zwischen 00.30 und 1.00 Uhr bei 152 Kilometern pro Stunde.

In Berlin und in Brandenburg wurden Windgeschwindigkeiten von bis zu 119 km/h gemessen. Die Berliner Feuerwehr rief um 2:30 Uhr den Ausnahmezustand aus, um Unterstützung bei den Einsätzen zu bekommen.

Bundesweit kam es zu Dutzenden Einsätzen von Polizei und Feuerwehr. Dabei handelte es sich größtenteils um umgestürzte Bäume und Gebäudeschäden. Meldungen von Verletzten liegen bislang nicht vor.

Die Lufthansa hat 20 Flüge am Donnerstagmorgen gestrichen. Bei der Deutschen Bahn kam es zu Umleitungen und daraus resultierenden Verspätungen. Hier finden Sie alle Informationen der DB.

Heute Morgen ist die Zunahme der Sturmböen in Niedersachsen prognostiziert, dann bis 8 Uhr weiter nach Hamburg, Bremen und den Süden von Schleswig-Holstein. Laut DWD seien die Prognosen hierbei nicht ganz sicher, die Wetterlage sei sehr dynamisch.

Sturm zerstört Corona-Teststation

Eine Corona-Teststation in Kleve am Niederrhein hat dem Sturm am Mittwochabend nicht standgehalten. Der Wind zerstörte das Zelt des Drive-in-Testzentrums in NRW, wie die Feuerwehr mitteilte. Zwei Dutzend Feuerwehrleute rückten demnach aus, um die Stangen und Planen einzuräumen. Der Eigentümer habe sie weggeschafft. Verletzt wurde nach Feuerwehrangaben niemand.

Lufthansa annulliert 20 Flüge wegen Sturm



Das Sturmtief über Deutschland beeinträchtigt am Donnerstagmorgen auch den Flugverkehr. Die Lufthansa hat bislang vorsorglich 20 Flüge gestrichen, wie das Unternehmen in der Nacht auf Anfrage mitteilte. Fluggästen wird empfohlen, sich auf der Website der Fluggesellschaft über den Status ihres Fluges zu informieren. Am größten deutschen Flughafen in Frankfurt sind nach Betreiberangaben Verbindungen mit Berlin, Hamburg und München betroffen.

Berliner Feuerwehr ruft den Ausnahmezustand aus

Die Feuerwehr in Berlin hat um 2.30 Uhr den Ausnahmezustand Wetter ausgerufen. sie bekomme nun Unterstützung von der Freiwilligen Feuerwehr, um die vielen Einsätze zu bewältigen. Auf Twitter forderte die Feuerwehr die Bevölkerung dazu auf, wenn möglich zu Hause zu bleiben, Fenster und Balkone geschlossen zu halten.

In Lichterfelde seien beispielsweise drei Bäume auf mehrere parkende Autos gefallen und auch ein Lichtmast sei mitgerissen worden. Meldungen von Verletzten lagen aus Berlin zunächst nicht vor.

NRW: Zug fährt gegen Baum – Sturm droht Baukran umzustürzen

Die Feuerwehren im Münsterland zählen laut einem Bericht des WDR Dutzende Sturmeinsätze, darunter viele kleinere wegen umgestürzter Bäume. In Münster ist demnach ein Zug gegen einen Baum gefahren. Verletzte gab es nicht. In Senden bewegte der Sturm dem Bericht zufolge das Fundament eines Baukrans etwa fünf Meter über den Boden. Die Polizei sei dank eines Hinweises schnell vor Ort gewesen.

Bis zu 152 km/h Windgeschwindigkeit auf dem Brocken gemessen

Es ist ungemütlich: Das Sturmtief "Ylenia" zieht in der Nacht zu Donnerstag zum Teil mit Orkanböen über Deutschland. Auf dem exponiert liegendem Brocken im Harz wurden nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes zwischen 00.30 und 1.00 Uhr durchschnittliche Windgeschwindigkeiten von 120 Stundenkilometern gemessen. Die Windspitze in dem Zeitraum lag hier bei 152 Kilometern pro Stunde.

Wanderer auf dem Brocken kämpfen mit starken Windböen: Die ersten Ausläufer des Sturmtiefs haben Deutschland erreicht. (Quelle: Matthias Bein/dpa-Zentralbild/dpa)



Auch in anderen Teilen Deutschlands gab es in exponierten Lagen wie Bergspitzen zum Teil Orkanböen und orkanartige Böen.



Bisherige Spitzenstände der Sturmböen (Stand bis 03.40 Uhr):

Brocken: 152 km/h

Zugspitze: 126 km/h

Angermünde: 124 km/h (Windrekord von 1990 gebrochen)

Feldberg (Schwarzwald): 124 km/h

Wasserkuppe: 120 km/h

Weinbiet: 120 km/h

Kiel Leuchtturm: 119 km/h

Deutsche Bahn warnt vor Umleitungen – Bäume auf Gleise gestürzt

Die Deutsche Bahn hat mitgeteilt, dass sowohl Regional als auch Fernverkehrszüge umgeleitet werden müssen und sich dadurch verspäten könnten. Fahrgäste sollen sich demnach regelmäßig informieren. Wer seine Fahrt wegen des Sturms verschiebt, kann die schon gebuchte Fahrkarte bis sieben Tage nach Störungsende flexibel nutzen oder kostenfrei stornieren.

In NRW sorgte ein umgestürzter Baum auf der Strecke Dortmund–Münster bei Capelle für Verspätungen.

Auch zwischen Bremen und Hamburg stürzte bei Buchholz (Nordheide) ein Baum auf die Gleise. Ein ICE musste deshalb umgeleitet werden, wie ein Bahnsprecher sagte. Fernzüge würden nun an geeigneten Bahnhöfen zurückgehalten und warteten zunächst, hieß es.



DWD warnt vor orkanartigen Böen

Der Deutsche Wetterdienst hat in der Nacht weiter vor orkanartigen Böen an den Küsten und im Bergland sowie auf dem Brocken und dem Fichtelberg gewarnt. Schwere Sturmböen sollte es im Westen und Süden geben. Ab der Nacht zum Samstag erwartete der DWD ein neues Sturmtief mit Orkanböen im Bergland und orkanartigen Böen im Norden und in der Mitte Deutschlands. Für das Sauerland und den Harz sagte er Dauerregen voraus.

Umstürzender Baum in Hamburg landet neben Menschengruppe

Die ersten richtig starken Böen haben laut "Bild" einen Baum im Hamburger Stadtteil Eimsbüttel entwurzelt. Der Stamm kippte demnach mitten auf eine Straßenkreuzung in Richtung einer Kneipe und zertrümmerte draußen stehendes Mobiliar. Herunterfallende Äste sollen zudem eine Personengruppe getroffen haben. Einsatzkräfte konnten den Baum laut Bericht zersägen.

Pegelstände an der Küste zum Teil niedriger als erwartet

Die Hochwasserstände an der niedersächsischen Nordseeküste sind zum Teil niedriger geblieben als erwartet. Anders als für Schleswig-Holstein und Hamburg hatte das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) hier auch nicht vor einer Sturmflut gewarnt. Es wurde allerdings mit Pegelständen etwa 1 Meter höher als das mittlere Hochwasser (MHW) gerechnet. Auf Borkum lagen die Wasserstände nach Angaben eines BSH-Sprechers mit etwa 84 Zentimeter über dem mittleren Hochwasser darunter. Auf Norderney stieg das Wasser demnach auf 1,01 Meter über MWH. In Emden wurden Werte von 1,15 Metern erreicht und in Wilhelmshaven von 1,09.

An der Nordseeküste spricht das BSH ab 1,5 Meter über MHW von einer Sturmflut. Von einer schweren oder sehr schweren Sturmflut wird erst ab Werten von 2,5 beziehungsweise 3,5 Meter gesprochen. In Schleswig-Holstein hingegen gab es eine Sturmflut. In Husum, am Eidersperrwerk und in Büsum beispielsweise lagen die Hochwasserwerte am frühen Donnerstagmorgen über 1,5 Meter über dem mittleren Hochwasser. Genaue Zahlen lagen zunächst nicht vor.

Im Hamburger Elbegebiet sollte das Hochwasser Werte erreichen, die 1,5 bis 2 Meter höher als das mittlere Hochwasser liegen. Die Sturmflutgefahr besteht hier bis etwa 5.00 Uhr am Donnerstagmorgen. Dann wird der höchste Wasserstand in Hamburg erwartet. Dann dürfte der Fischmarkt in Altona wieder zum Teil überspült werden – wie schon ein paar Mal zuvor in diesem Jahr.

Abgebrochener Ast trifft Hamburger U-Bahn

Ein durch den Sturm abgebrochener Ast ist in Hamburg auf einem U-Bahn-Waggon gelandet. Die Bahn sei am Mittwochabend an der oberirdischen Haltestelle "Lattenkamp" von einem „dickeren Ast“ getroffen worden, sagte ein Sprecher der Polizei gegenüber der Nachrichtenagentur dpa. Es habe keine Verletzten gegeben. Der Ast sei entfernt worden, sodass die Linie U1 wieder fahren könne.

Vorboten des Sturmtiefs erreichen Deutschland

Erste Ausläufer des von Westen kommenden Unwetters haben am Mittwoch mancherorts bereits für heftigen Wind und Regen gesorgt. Behörden mahnten zur Vorsicht wegen umstürzender Bäume, Feuerwehren und andere Helfer prüften ihre Einsatzgeräte.

"Es fängt im Nordwesten an und zieht dann Richtung Südosten bis etwa zur Mitte Deutschlands", erklärte DWD-Meteorologe Adrian Lyser. Es seien Böen mit einem Tempo bis zu 120 Stundenkilometer möglich. In einigen Regionen, etwa im Harz, gingen die Vorhersagen sogar darüber hinaus. Dort machten die Böen Fußgängern schon am Mittwoch Probleme.

Sturmflut an Nordseeküste erwartet

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) hat für die Nordseeküste vor der Gefahr einer Sturmflut in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gewarnt. An der nordfriesischen Küste und im Weser- und Elbegebiet wird das Hochwasser 1 bis 1,5 Meter höher sein als normal, wie das BSH am Mittwochmorgen mitteilte.

Im Hamburger Elbegebiet erreiche es Werte, die 1,5 bis 2 Meter höher als das mittlere Hochwasser lägen. Die Sturmflutgefahr besteht bis etwa 5.00 Uhr am Donnerstagmorgen.

Thüringen warnt vor Überschwemmungen

Wegen des Sturmtiefs wurde in Thüringen vor Überschwemmungen gewarnt, so etwa in Teilen von Sonneberg. "Bringen Sie persönliche Wertgegenstände in höher liegende Gebäudeteile. Schalten Sie Strom und Heizungen in gefährdeten Räumen ab. Eine Stromschlaggefahr besteht bereits bei Kondenswasser", hieß es am Abend in einer Mitteilung der Landespolizeidirektion Thüringen. Menschen in Teilen der Stadt Schleusingen hatten sich bereits auf mögliches Hochwasser des Werra-Zuflusses Schleuse vorbereitet. Zahlreiche Freiwillige halfen dabei, rund 2.000 Sandsäcke zu füllen, wie der Sprecher des Landratsamtes Hildburghausen, Tim Pechauf, sagte.

Kreis Ahrweiler warnt Flutopfer vor Sturmtief "Xandra"

Die Flutkatastrophe im Sommer traf viele Menschen im Kreis Ahrweiler unvorbereitet – auch, weil die Behörden nicht rechtzeitig vor dem Unwetter gewarnt hatten. Diesen Fehler wollen die Verantwortlichen jetzt offenbar vermeiden: Auf Facebook und der Homepage des Landkreises warnt die Verwaltung explizit vor dem herannahenden Sturmtief "Xandra".



"Aufgrund zahlreicher Meldungen und Fehlinformationen: Der Deutsche Wetterdienst hat nicht die Warnung vor einer Extremwetterlage mit Sturm aufgehoben", heißt es in der amtlichen Warnung. Alle Kommunen im Kreis seien aufgefordert worden, Versorgungspunkte und andere Einrichtungen für Flutbetroffene und Helfer zu sichern. Betreiber von Zeltanlagen sollten ihre Einrichtungen der Wetterlage anpassen oder den Betrieb einstellen.



Eine erste Zeltanlage ist dem Wind unterdessen schon zum Opfer gefallen, wie t-online-Reporter Lars Wienand beobachtet hat:

Den "Fluthelden" setzt Wienand in seinem Tweet nicht ohne Grund in Anführungszeichen. Sowohl Hartmann als auch der als Fluthelfer bekannt gewordene Landwirt Markus Wipperfürth sind in der Region inzwischen umstritten. Lesen Sie die ganze Geschichte hier.

Auch Saarland stellt Schulbesuch frei

Auch das Bildungsministerium im Saarland stellt den Schulbesuch wegen der aktuellen Wetterwarnung in den nächsten beiden Tagen frei. "Bei extremen Witterungsverhältnissen entscheiden grundsätzlich die Erziehungsberechtigten am Morgen, ob der Schulweg für ihre Kinder zumutbar ist", teilte das Ministerium am Mittwoch in Saarbrücken mit. Volljährige Schüler entschieden selbst. Wer dem Unterricht fernbleibe, müsse die Schule benachrichtigen, hieß es.

Die Schulen könnten auch "eigenständig entscheiden, ob es zur Gefahrenabwehr nötig ist, den Unterricht witterungsbedingt nicht stattfinden zu lassen". In diesen Fällen müsse aber möglichst eine Notbetreuung angeboten werden. Vom 21. Februar bis 1. März sind im Saarland Winterferien.

Haseloff: "Vermeiden Sie unnötige Wege"

Der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Reiner Haseloff (CDU), rief für die kommenden Tage zu besonderer Vorsicht auf. "Bitte vermeiden Sie unnötige Wege und bleiben Sie, wenn möglich, zu Hause", hieß es in einer Mitteilung der Staatskanzlei. Die Gefahrenlage gelte insbesondere für den Harz. "Achten Sie auch auf Ihre Mitmenschen und informieren Sie sich über die aktuelle Lage."

Bahn: Kulanzregeln für Sturmtief

Die Deutsche Bahn warnt davor, dass es aufgrund des Unwetters zu Verspätungen und Zugausfällen kommen kann. Für den Zeitraum gelten Kulanzregeln: Fahrgäste, die ihre am 17. oder 18. Februar geplante Reise verschieben wollen, können ihr Ticket bis zu sieben Tage nach Störungsende nutzen oder kostenfrei stornieren, heißt es bei der Bahn.

NRW: Schule fällt am Donnerstag aus

Große Überraschung infolge einer Unwetterwarnung für Donnerstag: Der Unterricht an allen Schulen in NRW fällt einen Tag lang aus. Auch Kita-Kinder sollen möglichst zu Hause bleiben. Mehr dazu lesen Sie hier.

Sturmflutgefahr an der Nordsee

Stürmisches Wetter an der deutschen Nordseeküste: An der deutschen Nordseeküste besteht in der Nacht zu Donnerstag die Gefahr einer Sturmflut. (Quelle: Janis Meyer/Priller&Maug/imago images)



An der deutschen Nordseeküste besteht die Gefahr einer Sturmflut. Laut Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) wird das Hochwasser an der ostfriesischen Küste 0,75 Meter bis 1 Meter höher als das mittlere Hochwasser ausfallen. An der nordfriesischen Küste und im Weser- und Elbegebiet wird das Hochwasser 1 bis 1,5 Meter höher sein als normal. Im Hamburger Elbegebiet erreicht das Hochwasser Werte, die 1,5 bis 2 Meter höher als das mittlere Hochwasser liegen. Die Sturmflutgefahr besteht bis etwa 5 Uhr am Donnerstagmorgen. Erste Fährverbindungen, wie die Föhr-Amrum-Linie, wurden für den Donnerstag abgesagt.

Schwerer Sturm in Berlin erwartet – Zoo und Tierpark bleiben zu

In der Hauptstadt wird es stürmisch: Experten des Deutschen Wetterdienstes erwarten Orkanböen und Gewitter in Berlin und Brandenburg. Zoo und Tierpark bringen deshalb ihre tierischen Bewohner in Sicherheit. Mehr dazu lesen Sie hier.

Kachelmann warnt vor Zugausfällen

Der Meteorologe und Moderator Jörg Kachelmann empfiehlt auf Twitter, sich auf den Ausfall von Zugverbindungen einzustellen: "Bitte planen Sie Ihr Leben so, dass es ok ist, wenn am Samstag zumindest in den Bundesländern (…) der Bahnverkehr eingestellt ist." Die gefährdeten Bundesländer reichen dabei von Schleswig-Holstein bis Sachsen.

Warnung vor Extremwetter für die Nacht und Donnerstag

Für die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag und den folgenden Tag rechnet der Deutsche Wetterdienst mit einem schweren Sturmtief mit orkanartigen Böen. Betroffen sind voraussichtlich der Norden und die Mitte Deutschlands.