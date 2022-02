Newsblog zur Unwetterlage

Kreis Ahrweiler warnt vor Sturmtief "Xandra"

16.02.2022, 16:56 Uhr | t-online, dpa, AFP, rtr

Der Deutsche Wetterdienst warnt für die kommende Nacht und Donnerstag vor einem schweren Sturmtief. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident richtet nun mahnende Worte an die Bürger. Alle Infos im Newsblog.

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor einem schweren Sturmtief mit orkanartigen Böen – mit Geschwindigkeiten von bis zu 120 Stundenkilometern. Vor allem der Norden und die Mitte Deutschlands sollen ab der Nacht auf Donnerstag betroffen sein. Hier finden Sie alle Informationen rund um Unwetter, Niederschlag und Temperaturen in Ihrer Region.





Kreis Ahrweiler warnt Flutopfer vor Sturmtief "Xandra"

Die Flutkatastrophe im Sommer traf viele Menschen im Kreis Ahrweiler unvorbereitet – auch, weil die Behörden nicht rechtzeitig vor dem Unwetter gewarnt hatten. Diesen Fehler wollen die Verantwortlichen jetzt offenbar vermeiden: Auf Facebook und der Homepage des Landkreises warnt die Verwaltung explizit vor dem herannahenden Sturmtief "Xandra".



"Aufgrund zahlreicher Meldungen und Fehlinformationen: Der Deutsche Wetterdienst hat nicht die Warnung vor einer Extremwetterlage mit Sturm aufgehoben", heißt es in der amtlichen Warnung. Alle Kommunen im Kreis seien aufgefordert worden, Versorgungspunkte und andere Einrichtungen für Flutbetroffene und Helfer zu sichern. Betreiber von Zeltanlagen sollten ihre Einrichtungen der Wetterlage anpassen oder den Betrieb einstellen.



Eine erste Zeltanlage ist dem Wind unterdessen schon zum Opfer gefallen, wie t-online-Reporter Lars Wienand beobachtet hat:

Den "Fluthelden" setzt Wienand in seinem Tweet nicht ohne Grund in Anführungszeichen. Sowohl Hartmann als auch der als Fluthelfer bekannt gewordene Landwirt Markus Wipperfürth sind in der Region inzwischen umstritten. Lesen Sie die ganze Geschichte hier.

Auch Saarland stellt Schulbesuch frei

Auch das Bildungsministerium im Saarland stellt den Schulbesuch wegen der aktuellen Wetterwarnung in den nächsten beiden Tagen frei. "Bei extremen Witterungsverhältnissen entscheiden grundsätzlich die Erziehungsberechtigten am Morgen, ob der Schulweg für ihre Kinder zumutbar ist", teilte das Ministerium am Mittwoch in Saarbrücken mit. Volljährige Schüler entschieden selbst. Wer dem Unterricht fernbleibe, müsse die Schule benachrichtigen, hieß es.

Die Schulen könnten auch "eigenständig entscheiden, ob es zur Gefahrenabwehr nötig ist, den Unterricht witterungsbedingt nicht stattfinden zu lassen". In diesen Fällen müsse aber möglichst eine Notbetreuung angeboten werden. Vom 21. Februar bis 1. März sind im Saarland Winterferien.

Haseloff: "Vermeiden Sie unnötige Wege"

Der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Reiner Haseloff (CDU) rief für die kommenden Tage zu besonderer Vorsicht auf. "Bitte vermeiden Sie unnötige Wege und bleiben Sie, wenn möglich, zu Hause", hieß es in einer Mitteilung der Staatskanzlei. Die Gefahrenlage gelte insbesondere für den Harz. "Achten Sie auch auf Ihre Mitmenschen und informieren Sie sich über die aktuelle Lage."

Bahn: Kulanzregeln für Sturmtief

Die Deutsche Bahn warnt davor, dass es aufgrund des Unwetters zu Verspätungen und Zugausfällen kommen kann. Für den Zeitraum gelten Kulanzregeln: Fahrgäste, die ihre am 17. oder 18. Februar geplante Reise verschieben wollen, können ihr Ticket bis zu sieben Tage nach Störungsende nutzen oder kostenfrei stornieren, heißt es bei der Bahn.

NRW: Schule fällt am Donnerstag aus

Große Überraschung infolge einer Unwetterwarnung für Donnerstag: Der Unterricht an allen Schulen in NRW fällt einen Tag lang aus. Auch Kita-Kinder sollen möglichst zu Hause bleiben. Mehr dazu lesen Sie hier.

Sturmflutgefahr an der Nordsee

Stürmisches Wetter an der deutschen Nordseeküste: An der deutschen Nordseeküste besteht in der Nacht zu Donnerstag die Gefahr einer Sturmflut. (Quelle: Janis Meyer/Priller&Maug/imago images)



An der deutschen Nordseeküste besteht die Gefahr einer Sturmflut. Laut Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) wird das Hochwasser an der ostfriesischen Küste 0,75 Meter bis 1 Meter höher als das mittlere Hochwasser ausfallen. An der nordfriesischen Küste und im Weser- und Elbegebiet wird das Hochwasser 1 bis 1,5 Meter höher sein als normal. Im Hamburger Elbegebiet erreicht das Hochwasser Werte, die 1,5 bis 2 Meter höher als das mittlere Hochwasser liegen. Die Sturmflutgefahr besteht bis etwa 5.00 Uhr am Donnerstagmorgen. Erste Fährverbindungen, wie die Föhr-Amrum-Linie wurden für den Donnerstag abgesagt.

Schwerer Sturm in Berlin erwartet – Zoo und Tierpark bleiben zu

In der Hauptstadt wird es stürmisch: Experten des Deutschen Wetterdienstes erwarten Orkanböen und Gewitter in Berlin und Brandenburg. Zoo und Tierpark bringen deshalb ihre tierischen Bewohner in Sicherheit. Mehr dazu lesen Sie hier.

Kachelmann warnt vor Zugausfällen

Der Meteorologe und Moderator Jörg Kachelmann empfiehlt auf Twitter, sich auf den Ausfall von Zugverbindungen einzustellen: "Bitte planen Sie Ihr Leben so, dass es ok ist, wenn am Samstag zumindest in den Bundesländern (…) der Bahnverkehr eingestellt ist." Die gefährdeten Bundesländer reichen dabei von Schleswig-Holstein bis Sachsen.

Warnung vor Extremwetter für die Nacht und Donnerstag

Für die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag und den folgenden Tag rechnet der Deutsche Wetterdienst mit einem schweren Sturmtief mit orkanartigen Böen. Betroffen sind voraussichtlich der Norden und die Mitte Deutschlands.