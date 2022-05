Offenbar zentimetergroße Hagelkörner regnen vom Himmel

18.16 Uhr: Wie TennisbĂ€lle regnen sie vom Himmel: In den sozialen Medien mehren sich Videos und Fotos von teils faustgroßen Hagelkörnern. Sowohl in Neuwied als auch in Lippstadt sollen die Hagelschauer heruntergekommen sein.

Wetterdienst ruft höchste Warnstufe fĂŒr Landkreise in ThĂŒringen aus

18.03 Uhr: Das Unwetter hat nun auch ThĂŒringen erreicht. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat in mehreren Landkreisen die Warnstufe vier ausgerufen. Vom Weimarer Land bis zum Landkreis Schmalkalden-Meiningen ĂŒber den Kreis Gotha bis hin zum Voktlandkreis muss mit heftigen StĂŒrmen, Hagel und Starkregen gerechnet werden. Wie Bilder in den sozialen Medien zeigen, gab es bereits erste HagelstĂŒrme.

Wetterdienst warnt vor Sturm und Überschwemmungen in Rheinland-Pfalz

17.55 Uhr: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Unwettern am Freitagabend in Rheinland-Pfalz. Es bestehe die Gefahr von extremen Gewittern, teilten die Metrologen in Offenbach mit. Die Bevölkerung mĂŒsse damit rechnen, dass vereinzelt BĂ€ume entwurzelt und DĂ€cher beschĂ€digt werden könnten. Die Menschen sollten besonders auf herabstĂŒrzende Äste, Dachziegel oder GegenstĂ€nde achten. Überflutungen von Kellern und Straßen sowie örtliche Überschwemmungen an BĂ€chen und kleinen FlĂŒssen seien ebenfalls möglich.

Mutmaßlicher Tornado hinterlĂ€sst in Paderborn eine Schneise der VerwĂŒstung

17.47 Uhr: Durch Paderborn ist offenbar ein Tornado gezogen. Bilder in den sozialen Medien zeigten zunĂ€chst wie GegenstĂ€nde durch die Luft flogen. Nun wird das Ausmaß der Zerstörung deutlich: Äste und Zweige liegen auf den Straßen. BĂ€ume sind auf die Fahrbahn gefallen.

Tornado-, Hagel- und Sturmwarnung in weiteren Landkreisen

17.29 Uhr: Das Unwetter zieht weiter. Auch in den Landkreisen Westerwaldkreis, Altenkirchen, Neuwied, Mayen-Koblenz, Rhein-Lahn-Kreis, Limburg-Weilburg und Cochem-Zell hat der Wetterdienst nun die höchste Warnstufe ausgerufen. Videos in den sozialen Medien zeigen einen Tornado, der im nahegelegenen Paderborn wĂŒten soll.

Höchste Warnstufe in vielen Landkreisen ausgerufen – erste Tornado-Warnung

16.58 Uhr: In Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) fĂŒr mehrere Landkreise die höchste Warnstufe ausgerufen. FĂŒr die Kreise Euskirchen, Ahrweiler, Neuwied, Mayen-Koblenz, Vulkaneifel und Bitburg-PrĂŒm gilt demnach die Warnstufe vier. Dort warnt der Wetterdienst vor extremen Orkanböen, schwerem Gewitter, Starkregen und Hagel.

Auch im Kreis Paderborn, Lippe, Höxter, Schuld, GĂŒtersloh, Soest, Olpe, Hochsauerlandkreis und im MĂ€rkischen Kreis gilt die Warnstufe vier. So warnt der DWD etwa fĂŒr Lippstadt vor einem Tornado. Auf Videos in den sozialen Medien ist zu sehen, wie GegenstĂ€nde vom Wind in der Luft herumgewirbelt werden.

Starke Gewitter in NRW: Elektro-Festival evakuiert

16.52 Uhr: Aufgrund der Gewitter in Nordrhein-Westfalen haben die Veranstalter des Elektro-Festivals "Electrisize" in Erkelenz am Niederrhein den Platz evakuiert. "Als das Gewitter eben losgegangen ist, wurden alle zu ihren Autos geschickt, weil BauzÀune und Planen durch die Gegend fliegen können", berichtete eine WDR-Reporterin am Freitag im Radiosender 1LIVE. Bei lauter Musik hÀtten die Besucher in und an ihren Autos mit Regenponchos weitergefeiert. "Hier auf dem Festivalparkplatz, da lÀsst man sich trotz Blitz und Donner die Stimmung nicht vermiesen."

Es besteht Lebensgefahr: Das sollten Sie bei Unwetter nicht tun

Unwetter erreicht Nordrhein-Westfalen

16.36 Uhr: Das Unwetter hat Deutschland erreicht. In Nordrhein-Westfalen fallen einige Zugverbindungen aus. In DĂŒsseldorf wurde die Feuerwehr eigenen Angaben nach "zu einer Vielzahl von Schadensstellen" gerufen. Nutzer in den sozialen Medien warnen vor abgebrochenen Ästen, umgestĂŒrzten BĂ€umen und ĂŒberfluteten Straßen.

Sturmböen mit bis zu 100 km/h: Amtliche Unwetterwarnung in NRW

14.52 Uhr: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am frĂŒhen Freitagnachmittag zunĂ€chst fĂŒr die sĂŒdwestlichen Gebiete Nordrhein-Westfalens – einem Streifen von Aachen bis nach Essen im Ruhrgebiet – amtliche Unwetterwarnungen herausgegeben. Dort könnte es am Nachmittag zuerst zu schweren Gewittern mit heftigem Starkregen und Hagel kommen, sagte ein Sprecher. Die Menschen mĂŒssten zudem mit Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 100 Stundenkilometern rechnen.

Das Unwetter könne ab dem Nachmittag bis in den Abend hinein Gebiete im gesamten Bundesland treffen. Auch mit weiteren Warnungen der Stufen 3 und 4 vor extremen Unwettern sei zu rechnen. "Wer nichts vorhat, soll auch lieber zuhause bleiben", so der Sprecher.

Wolken ĂŒber NRW: Der Innenminister warnt die Bewohner, zu Hause zu bleiben. (Quelle: Oliver Berg/dpa-bilder)

NRW-Innenminister ruft wegen Unwetterwarnungen zur Vorsicht auf

12.39 Uhr: NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) hat die Bevölkerung angesichts der Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes zu besonderer Vorsicht aufgerufen. "Bleiben Sie bitte zu Hause. Vermeiden Sie Aufenthalte im Freien. Halten Sie insbesondere Abstand von GebĂ€uden, BĂ€umen, GerĂŒsten und Hochspannungsleitungen! Gehen Sie nicht in Keller oder tiefer gelegene Geschosse", sagte Reul am Freitag der Deutschen Presse-Agentur.

Er appellierte an die BĂŒrgerinnen und BĂŒrger: "Nehmen Sie die Warnungen des Deutschen Wetterdienstes sehr ernst." Gewarnt werde vor teils extremem Gewitter mit massiven Auswirkungen und heftigem Starkregen zwischen 12 Uhr mittags und 21 Uhr abends. Die Menschen sollten sich ĂŒber Warn-Apps wie "Nina" und "DWD Warnwetter" informieren. Zudem sollten sie auf Sirenenalarm sowie Radio- und Lautsprecherdurchsagen achten.

Bad Honnef in NRW: Reul ruft BĂŒrger auf, zu Hause zu bleiben. (Quelle: Thomas Banneyer/dpa-bilder)

Schulen im Regierungsbezirk Köln schließen frĂŒher

10.44 Uhr: Die Schulen im Regierungsbezirk Köln werden am Freitag aufgrund des zu erwartenden Unwetters vorzeitig geschlossen. SchĂŒlerinnen und SchĂŒler sollen so vor dem Gröbsten bewahrt werden. Hier lesen Sie mehr.

Blitz setzt Haus in Brand

7.52 Uhr: Ein Blitzeinschlag hat in der NĂ€he von Stuttgart ein Einfamilienhaus in Brand gesetzt. Die Feuerwehr rĂŒckte mit zahlreichen KrĂ€ften aus. Gleichzeitig hielten Dutzende Überschwemmungen die EinsatzkrĂ€fte auf Trab. Lesen Sie hier mehr.

Streckenstörung wegen Unwetter bei Bahn in NRW

6.53 Uhr: Am frĂŒhen Morgen kommt es im Fernverkehr in NRW zu VerspĂ€tungen: Das Unwetter hat auf den Schienen zwischen Köln und Wuppertal SchĂ€den angerichtet – Pendler mĂŒssen umplanen. Hier lesen Sie mehr dazu.

FĂŒnf Gewitter-IrrtĂŒmer, die tödlich enden können

6.45 Uhr: "Buchen sollst Du suchen, Eichen sollst Du weichen" oder "Duschen ist bei Gewitter gefĂ€hrlich": Das sind gĂ€ngige RatschlĂ€ge, sobald es anfĂ€ngt zu donnern. Sollte man sie befolgen? Hier lesen Sie fĂŒnf Gewitter-IrrtĂŒrmer, die tödlich enden können.

Blitz: Bei einem Gewitter wie diesem sollte man sich besser nicht im Freien aufhalten. (Quelle: 7aktuell/imago-images-bilder)

Wetterdienst: Ab den Mittagsstunden schwere Gewitter zu erwarten

6.36 Uhr: Die Menschen in vielen Regionen Deutschlands mĂŒssen sich am Freitag auf heftige Unwetter einstellen. Dabei soll es am Vormittag zunĂ€chst nur vereinzelte Gewitter geben – vorrangig in einem Streifen entlang von Mosel und Main bis zum Erzgebirge, lokal mit Starkregen und Hage. Aber dann: "Ab den Mittagsstunden auf NRW und Rheinland-Pfalz ĂŒbergreifende schwere Gewitter mit erhöhter Unwettergefahr! Dabei lokal extrem heftiger Starkregen um 40 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit, großer Hagel bis fĂŒnf Zentimeter und schwere Sturmböen bis Orkanböen mit Geschwindigkeiten zwischen 100 und 130 Stundenkilometern. Vereinzelte Tornados nicht ausgeschlossen", prognostizierte der DWD in Offenbach am Morgen.

Am Freitagnachmittag ziehen die Gewitter ostwĂ€rts, am Abend kann es auch im SĂŒden des Landes einzelne krĂ€ftige Gewitter mit Unwetterpotenzial vor allem durch Starkregen und Hagel geben. Die höchsten Temperaturen liegen am Freitag zwischen 20 Grad an der See, schwĂŒlwarmen 27 Grad in der Mitte und heißen 34 Grad am Oberrhein.

In der Nacht zum Samstag ziehen die Gewitter dann voraussichtlich nach Osten ab, von Westen her beruhigt sich die Lage. "Nur entlang und sĂŒdlich der Donau noch lĂ€ngere Zeit teils krĂ€ftige Gewitter mit Starkregen um 25 Litern pro Quadratmeter pro Stunde", so die Prognose. Es soll dann nicht mehr so warm wie bisher sein – mit Höchsttemperaturen an der KĂŒste zwischen 14 und 18, sonst 20 bis 25 Grad, am Oberrhein bis 27 Grad.

19. MĂ€rz

Wetterdienst rechnet am Freitag mit Unwettern in Brandenburg

19.47 Uhr: In der Region Berlin und Brandenburg wird am Freitag mit heftigen Unwettern gerechnet. Ein Gewittertief ziehe ab Nachmittag von Westen her ĂŒber die nördliche Mitte hinweg, teilte der Deutsche Wetterdienst am Donnerstagabend mit. Dabei wĂŒrden verbreitet schwere, zum Teil auch extreme Gewitter mit massiven Auswirkungen erwartet. Es sei heftiger Starkregen mit 40 Litern pro Quadratmeter in einer Stunde möglich. Hagelkörner könnten um 5 Zentimeter groß sein. Es wird mit schweren Sturm- oder Orkanböen gerechnet.

Teils sei auch extrem heftiger Starkregen mit rund 60 Litern in wenigen Stunden wahrscheinlich, hieß es weiter. "Auch einzelne Tornados sind nicht ausgeschlossen." Es bestehe die Gefahr von kleinrĂ€umigen Überflutungen, Äste und BĂ€umen könnten brechen. In der Nacht zum Samstag soll sich das Wetter laut der Vorhersage beruhigen.

Heftige RegenfÀlle bei Eintracht-Feier in Frankfurt

19.12 Uhr: Zehntausende Fans sind bei der Siegesfeier zum Triumph der Eintracht im Europa-League-Finale am Donnerstagabend von wolkenbruchartigen RegenfĂ€llen ĂŒberrascht worden. Der Stimmung auf dem Römerberg tat das aber zunĂ€chst keinen Abbruch. Die Fans stimmten im strömenden Regen umso lauter FangesĂ€nge wie "Wir sind alle Frankfurter Jungs" oder "Hier regiert die SGE" an. Einige zĂŒndeten Pyrotechnik wĂ€hrend sie auf die Mannschaft warteten, die mit einem Autokorso vom Flughafen Richtung Innenstadt unterwegs war.

Die Frankfurter Feuerwehr teilte auf Nachfrage von t-online mit, sie beobachte die Lage rund um die Feier eng. Eine RÀumung aber sei nach ihrer EinschÀtzung wohl nicht nötig. Auch die EinsÀtze in der Stadt hielten sich in einem normalen Rahmen. "Hier lÀuft nichts aus dem Ruder bisher", so ein Sprecher.

Regen bei der Eintracht-Feier in Frankfurt: Der Feierstimmung tat das Wetter zunÀchst keinen Abbruch. (Quelle: Sebastian Gollnow/dpa-bilder)

Landkreis Ahrweiler sagt Schulunterricht wegen Unwetterwarnungen ab

18.45 Uhr: Wegen der Warnung vor Starkregen und Sturmböen bleiben am Freitag alle Schulen in TrĂ€gerschaft des Kreises Ahrweiler geschlossen. Wie die örtliche Kreisverwaltung am Donnerstagabend mitteilt, findet dort kein Unterricht statt. Der Kreis empfehle den TrĂ€gern der ĂŒbrigen Schulen dringend, diese ebenfalls geschlossen zu halten. Detaillierte Informationen sind demnach bei den jeweiligen Schulen zu erfragen.

Der Kreis appellierte zudem an alle Eltern von Kita-Kindern, am Freitag vom Besuch der KindertagesstĂ€tte abzusehen und die Kinder zu Hause zu betreuen. Nur in absolut dringenden FĂ€llen könne mit der jeweiligen Einrichtung Kontakt aufgenommen und ĂŒber eine Notbetreuung gesprochen werden. "Die Sicherheit geht immer vor, deshalb sollten Eltern sich stĂ€ndig auch ĂŒber die aktuellen Straßen- und WitterungsverhĂ€ltnisse erkundigen und dann abwĂ€gend entscheiden", hieß es in der Mitteilung.

Die Kreisverwaltung in Ahrweiler sowie die Anlagen des Abfallwirtschaftsbetriebs des Kreises (AWB) in Niederzissen, Leimbach und Remagen-Kripp bleiben den Angaben zufolge geöffnet. Bedingt durch die Wetterlage könne es jedoch zu EinschrĂ€nkungen im Service des AWB kommen. Der Kreis forderte die Bevölkerung auf, die weiteren Wettervorhersagen im Radio, TV und Internet sowie ĂŒber die Warnapps Katwarn und Nina mit besonderer Aufmerksamkeit zu verfolgen. Im Ahrtal wurden Mitte Juli 2021 bei einem Hochwasser nach extremem Starkregen 134 Menschen getötet und Tausende HĂ€user verwĂŒstet. Bis heute leben viele Menschen in Ausweichquartieren.

Unwetter trifft Eintracht-Feier in Frankfurt

18.25 Uhr: Nach ihrem Triumph im Finale der Europa League in Sevilla ist die Mannschaft von Eintracht Frankfurt am Nachmittag am Frankfurter Flughafen gelandet. Danach ist ein Zug durch die Stadt mit anschließender Fanfeier am Römer geplant. Doch pĂŒnktlich zur Siegesfeier erreicht das Unwetter auch die hessische Metropole. In den Livestreams sind die ersten Tropfen zu sehen.

ZugausfÀlle nun auch in Norddeutschland

18.19 Uhr: Die Unwetter haben den Norden und Westen des Landes erreicht. Auch hier meldet die Deutsche Bahn ZugausfÀlle und Störungen.

Unwetter zieht weiter Richtung Hessen

17.58 Uhr: Auch ĂŒber dem Norden ziehen nun dunkle Wolken auf. Neben Hamburg errreicht die Wolkenfront auch Niedersachsen. Im SĂŒdwesten des Landes zieht das Unwetter weiter Richtung Hessen.

Mann bei Blitzeinschlag auf Frachter schwer verletzt

17.57 Uhr: Bei einem Blitzeinschlag ist auf einem Frachtschiff in Duisburg eine Person schwer verletzt worden. Es handle sich vermutlich um einen BeschĂ€ftigten auf dem Schiff, sagte ein Feuerwehrsprecher. Er habe sich wĂ€hrend des schweren Unwetters am Donnerstagnachmittag in NRW auf dem Frachter aufgehalten. Der Blitz sei auf dem Deck eingeschlagen und habe den Mann dadurch schwer verletzt, so der Sprecher. Zuvor hatte die "Westdeutsche Allgemeine Zeitung" ĂŒber den Blitzeinschlag berichtet.

Wetterdienst warnt vor Unwetter und Tornados in Bayern

17.40 Uhr: Nach Temperaturen von bis zu 32 Grad am Freitag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Abend auch in Bayern Turbulenzen. Selbst Tornados schließen die Meteorologen fĂŒr Nordbayern nicht aus. "Die Gewitter, die wir fĂŒr Mitteldeutschland erwarten, werden wohl nicht ganz schadlos an Bayern vorbeigehen", so ein Sprecher des DWD. "Die Voraussetzungen sind vorhanden, allerdings sieht es nach aktuellem Stand so aus, als liege die Gefahr deutlich nördlich der Landesgrenze."

Im Norden des Freistaats könne es teilweise unwetterĂ€hnliche Gewitter in den Abendstunden und in der Nacht auf Samstag geben. Auch in SĂŒdbayern kann es vereinzelt heftiger gewittern.

Wetterdienst warnt in weiten Teilen NRWs vor schweren Unwettern – Zoos geschlossen

16.54 Uhr: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat fĂŒr weite Teile in Nordrhein-Westfalen Warnungen vor schwerem Gewitter herausgegeben. Das Unwetter erreichte laut DWD zunĂ€chst den Westen des MĂŒnsterlandes, des Ruhrgebiets und des Rheinlands. Vor schwerem Gewitter warnt der DWD auch in Landkreisen in SĂŒdwestfalen und Ostwestfalen-Lippe.

Demnach mĂŒssten die Menschen dann im gesamten Bundesland mit orkanartigen Böen, Hagelkörnern und heftigem Starkregen rechnen. Der DĂŒsseldorfer Wildpark und der Zoo Dortmund wurden bereits am Nachmittag geschlossen.

Hagel in Siegen-Oberschelden: In Nordrhein-Westfalen ist das Unwetter vorrĂŒber. (Quelle: Rene Traut/imago-images-bilder)

BĂ€ume auf den Gleisen – Zugverkehr stark eingeschrĂ€nkt

16.47 Uhr: Der Zugverkehr zwischen den Niederlanden und Deutschland entfÀllt. Wie die Deutsche Bahn mitteilt, seien die Gleise aufgrund der Wetterlage zurzeit nicht befahrbar.

In ganz Nordrhein-Westfalen ist der Zugverkehr derzeit eingeschrĂ€nkt. UmgestĂŒrzte BĂ€ume blockierten etwa am Niederrhein und im MĂŒnsterland die Bahnstrecken. Zwischen DĂŒsseldorf und Leverkusen stĂŒrzte ein Baum auf die Nord-SĂŒd-Hauptstrecke. Dort werde hoffentlich ein Teil der Strecke bald wieder freigegeben werden können, sagte ein Bahnsprecher am Nachmittag auf Anfrage. Die Störung der S-Bahn-Linie 6 zwischen DĂŒsseldorf und Köln könne dagegen lĂ€nger dauern.

"Die Kollegen bemĂŒhen sich, die Strecken schnellstmöglich wieder freizubekommen. Mit BeeintrĂ€chtigungen im Berufsverkehr muss dennoch gerechnet werden", hieß es. Auch in der Eifel kam es zu UnwetterschĂ€den.

Feuerwehr wegen ersten UnwetterschÀden im Einsatz

16.18 Uhr: Über Köln hat sich bereits ein starkes Unwetter zusammengebraut. Die örtliche Feuerwehr befindet sich in Alarmbereitschaft. Bereits 22 Mal musste sie nach eigenen Angaben ausrĂŒcken. In sozialen Medien hĂ€ufen sich die Bilder von abgebrochenen Ästen und UnwetterschĂ€den. Auch die Feuerwehr DĂŒsseldorf rĂŒckte bereits mehrmals aus. In der Landeshauptstadt soll die Unwettergefahr jedoch vorerst vorĂŒber sein.

Feuerwehrleute beseitigen einen durch Gewitterböen umgestĂŒrzten Baum von einem Auto in Nordrhein-Westfalen: Die Feuerwehr musste mehrmals wegen UnwetterschĂ€den ausrĂŒcken. (Quelle: Bernd MĂ€rz/dpa-bilder)

Unwetter schrÀnkt Zugverkehr in Nordrhein-Westfalen ein

16.12 Uhr: In Nordrhein-Westfalen fallen mehrere ZĂŒge aufgrund des Unwetters aus. Wie die Deutsche Bahn mitteilt, entfallen die Strecken RB 51, RB 63 und RB 64.

Unwetter erreicht erste StÀdte in Nordrhein-Westfalen

16 Uhr: Dunkle Wolken ziehen ĂŒber Nordrhein-Westfalen auf. Wie Bilder in den sozialen Medien zeigen, hat die Unwetterfront nun auch Köln und DĂŒsseldorf erreicht.

Sturm- und Unwetterwarnungen fĂŒr Mitteldeutschland

15.53 Uhr: Auch in Sachsen, Sachsen-Anhalt und ThĂŒringen mĂŒssen sich die Menschen in den kommenden beiden Tagen auf heftige Gewitter, am Freitag sogar auf extremes Unwetter, einstellen. Am heftigsten wird es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes im Norden Sachsen-Anhalts in der Altmarkt. "Dort ist das Risiko von unwetterartigen Gewittern, starken Sturmböen und Hagel ab Freitagnachmittag am grĂ¶ĂŸten", sagte Meteorologe Jens Oehmichen auf Anfrage.

Es mĂŒsse mit ĂŒberschwemmten Straßen, ĂŒberfluteten Kellern, herabfallenden Ästen und sprunghaft ansteigenden BĂ€chen gerechnet werden. "Bei Regenmengen von 50 Litern pro Quadratmeter können kleine GewĂ€sser dann rasch zu reißenden Strömen werden", betonte der Wetterexperte. Bereits in der Nacht zu Freitag werden erste Gewitter im Westen und SĂŒden ThĂŒringens erwartet, die im spĂ€teren Verlauf auch das Vogtland und das Erzgebirge erreichen werden.

Amtliche Warnung vor Starkregen und Hagel in NRW

15.25 Uhr: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Donnerstagnachmittag fĂŒr die westlichen Teile in Nordrhein-Westfalen eine amtliche Unwetterwarnung vor schwerem Gewitter herausgegeben. Das Unwetter erreicht laut dem DWD zunĂ€chst den Westen des MĂŒnsterlandes, des Ruhrgebiets und des Rheinlands. Dort könnte es ab dem Nachmittag zuerst zu orkanartigen Böen und heftigem Starkregen kommen. Die Menschen mĂŒssten zudem mit Hagelkörnern rechnen.

In einer Vorabinformation hatte der DWD bereits am Donnerstagmorgen auf die möglichen schweren Gewitter ab dem Nachmittag hingewiesen, die Orte in ganz Nordrhein-Westfalen treffen könnten.

Eintracht-Feier in Frankfurt: Stadt beobachtet die Gewitterlage

15.15 Uhr: Am Römer in der Frankfurter Altstadt wollen am Abend Tausende Fans mit der Mannschaft der Eintracht den Europapokal-Triumph feiern. Jedoch werden ab 20 Uhr Gewitter erwartet – und auch die Mannschaft wird nicht vor 19 Uhr auftauchen. Also wird das Team wohl genau dann auf dem Balkon des Römer mit dem Pott erwartet, wenn sich das drohende Unwetter ankĂŒndigt.

"Die Fans feiern seit gestern Abend und so langsam fĂŒllt sich der Römer. Ich hoffe, dass der Wettergott mitspielt", sagt eine Sprecherin der Stadt am Nachmittag. "Wir beobachten die Lage und mĂŒssen aus der Situation heraus entscheiden. Wenn Leib und Leben der Menschen in Gefahr ist, dann mĂŒssen wir Konsequenzen ziehen."

Wetterwarnungen auch in Baden-WĂŒrttemberg

15.13 Uhr: Mittlerweile hat der Deutsche Wetterdienst auch fĂŒr einige Regionen im SĂŒden Baden-WĂŒrttembergs Warnungen vor starkem Gewitter herausgegeben. Erwartet wĂŒrden Sturmböen bis zu 70 km/h, Starkregen bis 25 Liter pro Quadratmeter und Hagel.

SpektakulÀre Bilder von Unwetterfront in Niederlanden

15.09 Uhr: Die Gewitterfront zieht aktuell ĂŒber die Niederlande. In vielen Regionen dort sind die Böden aufgrund ausbleibenden Regens trocken. Die heranziehenden Unwetter wirbelten daher Staub und Sand auf, bevor der Regen einsetzte. Auf Twitter teilten Nutzer Videos von dem PhĂ€nomen.

So verhalten Sie sich bei Unwettern richtig

14.14 Uhr: Riesige Gewitterkomplexe, Starkregen und Sturm: Die kommende Unwetterfront kann heftig und sogar lebensgefÀhrlich werden, warnen Experten. Vor allem, wenn Sie sich falsch verhalten. Hier erfahren Sie, welche Regeln Sie unbedingt beachten sollten.

Deutscher Wetterdienst gibt erste Unwetterwarnungen heraus

14.10 Uhr: FĂŒr den Ă€ußersten Westen Nordrhein-Westfalens hat der Deutsche Wetterdienst erste Unwetterwarnungen herausgegeben. Gewarnt wird vor "schwerem Gewitter mit Orkanböen, heftigem Starkregen und Hagel". Es wird erwartet, dass die Front im Laufe des Nachmittags weiter ĂŒber NRW und das sĂŒdliche Niedersachsen zieht.

Warnung vor steigenden Pegeln in Nordrhein-Westfalen

14.00 Uhr: Das nordrhein-westfĂ€lische Umweltlandesamt hat eine "Vorab-Information zur hydrologischen Situation in NRW" veröffentlicht. Darin warnt die Behörde, dass ab dem Abend aufgrund des erwarteten Starkregens die WasserstĂ€nde von Erft und Rur und deren ZuflĂŒsse steigen könnte. Der Höhepunkt wird ab Freitagmorgen erwartet, hierbei warnt das Umweltamt vor "potentiell (...) rasch ansteigenden Pegeln".

Die Rur bei Monschau in NRW: Es wird erwartet, dass die Pegel von Erft und Rur steigen – eine Hochwasser-Katastrophe wie im vergangenen Jahr wird nach jetzigem Stand aber nicht erwartet. (Quelle: Westend61/imago-images-bilder)

Im Einzugsgebiet von Erft und Rur im Eifeler Raum könnte dabei im Laufe des Freitags der sogenannte "Informationswert 1" ĂŒberschritten werden – das heißt, es wird mit Übertreten der FlĂŒsse gerechnet, es kann zu Überflutungen zum Beispiel auf Feldern oder Straßen kommen. Mit ĂŒberfluteten Kellern oder GebĂ€uden wird dabei jedoch noch nicht gerechnet.

Das Amt weist allerdings auch darauf hin, dass konkrete Vorhersagen, welche Regionen besonders betroffen sein werden, noch nicht möglich sind. Zudem wird vor dem Übertreten kleinerer BĂ€che in Folge des Starkregens gewarnt.

Heftige Gewitter in Frankreich und Belgien

13.28 Uhr: Auf Twitter berichten Nutzer und Wetterdienste bereits von heftigen Gewittern im Norden Frankreichs und in Belgien. Bilder und Videos zeigten Schauer mit großen Hagelkörnern, teils mit mehreren Zentimetern Durchmesser. In BrĂŒssel wurden Sturmböen von ĂŒber 100 km/h gemessen, berichtet Kachelmannwetter auf Twitter.

Aktuell zieht das Gewittertief ĂŒber die Niederlande und auf Deutschland zu. Den Prognosen zufolge soll es zunĂ€chst hauptsĂ€chlich Nordrhein-Westfalen und das westliche Niedersachsen treffen.

Droht die Siegesfeier der Eintracht Frankfurt ins Wasser zu fallen?

11.47 Uhr: Nach ihrem Triumph im Finale der Europa League in Sevilla soll die Mannschaft von Eintracht Frankfurt am Nachmittag am Frankfurter Flughafen landen. Danach ist ein Zug durch die Stadt mit anschließender Fanfeier am Römer geplant.

Unwetterlagen sind immer mit großer Unsicherheit bei den Vorhersagen verbunden. Der Deutsche Wetterdienst warnt aktuell nicht vor Unwettern in der Stadt am Main – der Wetterdienst DTN hat allerdings eine Vorwarnung vor lokalen Gewittern mit Starkregen, Hageln und Sturmböen veröffentlicht.

Deutscher Wetterdienst warnt vor "massiven SchÀden": "Extremes Unwetter" mit Superzellen am Freitag

11.35 Uhr: Deutschland steht laut Deutschem Wetterdienst (DWD) mit großer Wahrscheinlichkeit am Freitag ein "extremes Unwetter" mit Gewitter, Hagel und Sturm bevor. Laut EinschĂ€tzung eines DWD-Meteorologen dĂŒrfte vielerorts die höchste Warnstufe (Stufe 4) ausgerufen werden. "Damit drohen dort, wo der Gewitterkomplex langzieht, massive SchĂ€den", sagte der Wetterforscher.

Wahrscheinlich bilden sich demnach auch sogenannte Superzellen – sich drehende Systeme mit starken Aufwinden, die sich völlig eigenstĂ€ndig und damit schwer vorhersehbar bewegen. Auch fĂŒr Tornados gebe es "ideale Bedingungen".

Vor allem die Mitte Deutschlands ist laut DWD am Freitag von dem Unwetter betroffen. Wo genau sich die Gewitter entladen, kann den Angaben zufolge erst wenige Stunden vorher sicher gesagt werden. Schon am Donnerstag erwartete der DWD erste Unwetter im Westen, allerdings noch nicht ganz so stark wie die folgenden.

Diese Apps warnen Sie vor Unwettern an Ihrem Aufenthaltsort

11.27 Uhr: Wer ĂŒber die aktuelle Unwetterlage informiert sein will, kann sich entsprechende Warn-Apps auf das Smartphone laden. Hier erklĂ€ren wir, welche Anwendungen es gibt und was sie leisten.

Erste Wetterwarnungen in der WesthÀlfte Deutschlands

11.17 Uhr: Der Deutsche Wetterdienst hat erste offizielle Warnungen herausgegeben. Im Ă€ußersten SĂŒdwesten Nordrhein-Westfalens, dem Westen von Rheinland-Pfalz und im Saarland warnen die Meteorologen vor "markantem Wetter".