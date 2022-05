"Es war nur eine Frage der Zeit, bis Affenpocken auch in Deutschland nachgewiesen werden", teilte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach zu dem Fall mit. Durch die Meldungen aus anderen LĂ€ndern seien Ärzte und Patienten in Deutschland sensibilisiert. Er gehe nicht davon aus, dass es in Deutschland zum jetzigen Zeitpunkt eine große Dunkelziffer gebe, sagte er.

Erreger in zwei Varianten

"Aufgrund der bisher vorliegenden Erkenntnisse gehen wir davon aus, dass das Virus nicht so leicht ĂŒbertragbar ist und dass dieser Ausbruch eingegrenzt werden kann", erklĂ€rte Lauterbach zudem. Von dem Erreger gebe es zwei Varianten - vorerst sei davon auszugehen, dass aktuell die weniger schwere VerlĂ€ufe verusachende westafrikanische Variante kursiere, nicht die Kongo-Variante. Das Virus werde zur KlĂ€rung genauer analysiert.

Der CharitĂ©-Infektiologe Leif Sander sieht mit den inzwischen deutlich ĂŒber 100 FĂ€llen weltweit, in denen der Verdacht auf Affenpocken vorliege oder bereits bestĂ€tigt sei, eine ungewöhnlich dynamische Situation. "Bei der langen Inkubationszeit rechne ich mit einer weiteren deutlichen Zunahme der FĂ€lle", schrieb er bei Twitter. Zu beachten sei dabei, dass Affenpocken nicht so ansteckend seien, dass mit einer breitflĂ€chigen Ausbreitung wie bei Corona zu rechnen sei. "Es ist sehr ernst zu nehmen, aber wir sind vorbereitet."

Mit der zu beobachtenden HĂ€ufung handle es sich bereits um eine Epidemie - es sei jedoch "sehr unwahrscheinlich, dass diese Epidemie lange dauern wird", sagte Fabian Leendertz, GrĂŒndungsdirektor des Helmholtz Instituts fĂŒr One Health (HIOH) in Greifswald und Leiter der Projektgruppe Epidemiologie hochpathogener Erreger am Robert Koch-Institut (RKI). Die FĂ€lle seien ĂŒber Kontaktverfolgung gut einzugrenzen und es gebe Medikamente sowie wirksame Impfstoffe, die eingesetzt werden könnten.

Umfang der Ausbreitung noch unbekannt

Dringend nötig seien mehr Daten, um verstehen zu können, ob und wie die erfassten FĂ€lle zusammenhĂ€ngen, so Leendertz. Wichtig sei auch die Entzifferung des Erbguts von Virenmaterial aus Proben von Betroffenen, um zu prĂŒfen, ob sich der Erreger verĂ€ndert hat - etwa in Richtung besserer Übertragbarkeit.

Derzeit werden in immer mehr LĂ€ndern FĂ€lle der eigentlich selten auftretenden Affenpocken nachgewiesen. Am Freitag meldete auch Frankreich einen ersten Fall, zudem wurde das Virus in Australien und damit einer weiteren Weltregion entdeckt. In welchem Umfang sich der aus Afrika stammende Erreger bereits international verbreitet hat, ist offen. Er gehe bei der Vielzahl von FĂ€llen davon aus, dass das Virus schon seit einer Weile unbemerkt im Umlauf war, sagte der Mediziner Norbert Brockmeyer, PrĂ€sident der Deutschen STI-Gesellschaft. STI steht fĂŒr sexuell ĂŒbertragbare Infektionen.