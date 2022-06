Bei einem Zugungl├╝ck im oberbayerischen Garmisch-Partenkirchen sind am Freitag mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Das sagte ein Sprecher des Polizeipr├Ąsidiums Oberbayern S├╝d t-online . Nach derzeitigem Stand gibt es 30 Verletzte, 15 davon befinden sich mit schweren Verletzungen im Krankenhaus. "Wir machen derzeit noch keine weiteren Angaben, auch nicht zum Alter der Toten und Verletzten", so der Sprecher. Zuerst sollen die Angeh├Ârigen benachrichtigt werden.

Bergung der Fahrg├Ąste abgeschlossen

Die Bergung der Fahrg├Ąste ist Polizeiangaben zufolge abgeschlossen. "So weit wir das ├╝berblicken k├Ânnen, sind alle Menschen aus dem Zug geborgen", sagte ein Polizeisprecher. Die Rettungskr├Ąfte w├╝rden die Waggons des entgleisten Zuges aber sicher noch einmal in Ruhe durchsuchen. "In so einem Bereich zu arbeiten, ist nicht ungef├Ąhrlich", sagte der Sprecher.