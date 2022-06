"Alle Altersgruppen" unter den Verletzten

Der Pressesprecher des Polizeipr├Ąsidiums Oberbayern S├╝d, Stefan Sonntag, sagte, es seien Anrufe von B├╝rgern eingegangen, dass ein Zug entgleist sei. Erste Leichtverletzte seien geborgen. Sie w├╝rden in einem nahegelegenen Geb├Ąude gesammelt. Auch Angeh├Ârige seien schon vor Ort. Zuerst hatte die "Bild"-Zeitung berichtet.

Strecke gesperrt

Das Ungl├╝ck ereignete sich gegen 12.15 Uhr im Ortsteil Burgrain in den Loisachauen. Der Zug war laut Polizei von Garmisch-Partenkirchen nach M├╝nchen unterwegs.

Die Bahn sperrte die Strecke zwischen Garmisch-Partenkirchen und Oberau. Z├╝ge aus Richtung M├╝nchen wenden vorzeitig in Oberau. Aus Richtung Mittenwald wenden die Z├╝ge vorzeitig in Garmisch-Partenkirchen. Ersatzverkehr sei in Planung, hie├č es auf Twitter.