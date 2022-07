Hitzewelle und Dürre | Eine Region in Deutschland besonders betroffen

Deutscher Wetterdienst warnt vor Unwettern in der Nacht

Etwas später in der Nacht soll es vor allem in Nordrhein-Westfalen und im westlichen Niedersachsen gewittern. Dort sei mit heftigem Regen, der auch länger anhalten könne, zu rechnen, sagte der Sprecher. Es könne punktuell Überflutungen geben, vor allem an kleineren Bächen und Flüssen. Unterführungen und Keller könnten volllaufen.

Schiffe werden nur noch zur Hälfte beladen

Juli-Hitzerekord in Dänemark aufgestellt

17.47 Uhr: Dänemark hat am Mittwoch den heißesten Juli-Tag seit Beginn der Wetteraufzeichnungen erlebt. Das Thermometer sei in Borris in Westjütland auf 35,6 Grad Celsius gestiegen, teilte das nationale Wetteramt mit. Der bisher höchste Wert in einem Juli war 1941 mit 35,3 Grad gemessen worden.

Forscher: Saharastaub und Waldbrände dämpfen wohl Temperaturen

17.46 Uhr: Reste von Saharastaub und Partikel aus den Waldbränden in Südeuropa verhindern derzeit wahrscheinlich noch höhere Temperaturen in Deutschland. Das schließen Forscher des Leibniz-Instituts für Troposphärenforschung (Tropos) aus aktuellen Messungen über Leipzig. In mehreren Kilometern Höhe gebe es derzeit Schichten aus Saharastaub und Aerosolen von Waldbränden, teilte das Institut am Mittwoch mit. Darum sei der Himmel trotz Hochdruckwetters nicht strahlend blau sondern ganz leicht milchig. "Das kann an diesem Mittwoch in Leipzig rund 0,5 Grad Unterschied ausgemacht haben", sagte Albert Ansmannn, Leiter der Arbeitsgruppe Bodengebundene Fernerkundung am Tropos. Auch in anderen Teilen Deutschlands gebe es dieses Phänomen.