USA, Kanada, Spanien, Frankreich und Portugal melden Infektionen

Auch in den USA sei eine Person aus dem Bundesstaat Massachusetts im Nordosten des Landes betroffen, teilte die US-Gesundheitsbehörde CDC am Mittwoch mit. In Spanien wurden acht Infektionen in der Hauptstadt Madrid gemeldet, wie die Nachrichtenagentur Europa Press unter Berufung auf die Gesundheitsbehörden am Mittwoch berichtete.

FĂŒr Portugal meldete die EU-Gesundheitsbehörde ECDC fĂŒnf bestĂ€tigte FĂ€lle. Australien meldete am Freitag einen ersten Fall von Affenpocken bei einem mĂ€nnlichen Reisenden, der vor kurzem aus Großbritannien zurĂŒckgekehrt war. Ein weiterer möglicher Fall, ein Mann, der ebenfalls kĂŒrzlich nach Europa gereist war, wird noch geprĂŒft. Beide MĂ€nner erkrankten nach ihrer Ankunft in Australien leicht und zeigten Symptome. In Kanada wurden zwei FĂ€lle in der Provinz Quebec gemeldet, die ersten bestĂ€tigten Infektionen in dem Land. Die Behörden gehen zudem 17 VerdachtsfĂ€llen nach.

Dieses Foto zeigt den Ausbruch von Affenpocken. (Archivbild) (Quelle: CDC/Brian W.J. Mahy/Reuters-bilder)

Auch in Frankreich gibt es den ersten Fall. Ein 29 Jahre alter Mann aus dem Großraum Paris befinde sich derzeit in hĂ€uslicher Isolation, teilte die französische Gesundheitsbehörde am Freitag mit. Er sei zuvor nicht in ein Land gereist, in dem das Virus nachgewiesen worden sei. Wo die neue Seuche sonst noch droht, lesen Sie hier im Artikel.

Bei der Mehrheit der bisher bekanntgewordenen FĂ€lle sind MĂ€nner betroffen, die Sexualkontakte zu anderen MĂ€nnern hatten. FĂŒr Deutschland war zunĂ€chst kein Fall erfasst. "Dem RKI wurde bislang nie ein Fall von Affenpocken in Deutschland bekannt", hieß es am Donnerstagmorgen auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur vom RKI.

Affenpocken bislang vor allem in Afrika aufgetreten

Kliniken und Bevölkerung mĂŒssten dafĂŒr sensibilisiert werden, einen ungewöhnlichen Hautausschlag von Fachpersonal begutachten zu lassen, teilte die WHO am Mittwochabend mit. ErhĂ€rte sich der Verdacht auf Affenpocken, sollten Patienten isoliert werden. Gesundheitspersonal solle sich mit den ĂŒblichen Vorkehrungen bei Infektionen, die sich ĂŒber Kontakt oder Tröpfchen ausbreiten können, schĂŒtzen.

Affenpocken-Infektionen beim Menschen waren bislang vor allem aus einigen Regionen Afrikas bekannt. Bereits angesichts der ersten bekanntgewordenen FĂ€lle in Großbritannien, wo das Virus Anfang Mai nachgewiesen wurde, hatte das RKI Ärzte in Deutschland fĂŒr die Virusinfektion sensibilisiert. In einem vom RKI veröffentlichten Beitrag heißt es, Affenpocken sollten auch dann bei unklaren pockenĂ€hnlichen HautverĂ€nderungen als mögliche Ursache in Betracht gezogen werden, wenn die Betroffenen nicht in bestimmte Gebiete gereist seien. MĂ€nner, die Sex mit MĂ€nnern haben, sollten bei ungewöhnlichen HautverĂ€nderungen "unverzĂŒglich eine medizinische Versorgung aufsuchen".