Amok in Amerika

US-Präsident Trump will sich zu Waffengewalt äußern

05.08.2019, 01:08 Uhr | rtr, dpa

Binnen 24 Stunden sind in El Paso und Dayton 29 Menschen erschossen worden. Donald Trumps demokratische Herausforderer machen ihn mitverantwortlich für die Morde. Wie reagiert der US-Präsident?

US-Präsident Donald Trump hat für Montag eine Erklärung zu den beiden Schusswaffenangriffen vom Wochenende angekündigt, bei denen 29 Menschen getötet wurden. Er habe mit Justizminister William Barr sowie mit Vertretern der Bundespolizei FBI und des Kongresses darüber gesprochen, wie man solche Gewalttaten verhindern könne, sagte Trump am Sonntag vor Reportern in Morristown im Bundesstaat New Jersey.



Seine Regierung habe bereits viel getan. Aber vielleicht müsse mehr geschehen. Er fügte hinzu, dass es bei Taten wie denen vom Wochenende auch um ein Problem psychischer Erkrankungen gehe. "Das sind Menschen, die sehr, sehr ernsthaft psychisch krank sind", erklärte er.

Bewaffnete Angreifer hatten binnen 24 Stunden an zwei verschiedenen Orten in den USA 29 Menschen erschossen. In einem Einkaufszentrum in der Grenzstadt El Paso in Texas tötete ein Schütze am Samstag mindestens 20 Menschen, 26 weitere wurden verletzt. Der mutmaßliche Täter ergab sich. Die Ermittler stufen den Fall als inländischen Terrorismus ein.

Der US-Präsident sprach den Menschen in den betroffenen Städten sein Mitgefühl aus. Er wolle den Menschen in El Paso und Dayton kondolieren, sagte Trump am Samstag vor Journalisten. "Hass hat keinen Platz in unserem Land, und wir werden uns darum kümmern", fügte er hinzu.

Scharfe Reaktionen aus der Politik



Aus den Reihen der oppositionellen Demokraten waren Rufe nach strengeren Waffengesetzen laut geworden sowie Vorwürfe an Trump, dass der Republikaner mit seiner Wortwahl Hass und Fremdenfeindlichkeit schüre.

Das Massaker in El Paso hatte zu scharfen Reaktionen der mexikanischen Regierung geführt. Vize-Außenminister Jesus Seade verurteilte am Sonntag den offenbar rassistisch motivierten Angriff: "Solche mutwilligen Taten der fremdenfeindlichen Barbarei haben keinen Platz in der heutigen Welt", schrieb er auf Englisch auf Twitter.



Diese entstünden jedoch nicht in einem Vakuum. Die Rhetorik, die sie anstachele, müsse komplett eingestellt werden. Außenminister Marcelo Ebrard kündigte zudem in einem Video rechtliche Schritte an, um seine Landsleute in den USA besser zu schützen. Einzelheiten werde er im Laufe des Tages bekanntgeben. Ebrard zufolge wurden neun Mexikaner bei der Schießerei am Samstag verletzt. Früheren Angaben zufolge waren drei ihrer Landsleute unter den Toten.







In der Nacht zum Sonntag fielen außerdem in der Stadt Dayton im US-Bundesstaat Ohio Schüsse nahe einer Bar im Zentrum: Neun Menschen starben, mehr als zwei Dutzend weitere wurden nach jüngsten Angaben der Behörden verletzt. Polizisten töteten den Angreifer.