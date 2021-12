Neben Corona

Ihr Jahresrückblick 2021: Was hat Sie am meisten bewegt?

Ein kompliziertes Jahr neigt sich dem Ende zu. 2021 wurde von Covid-19 beherrscht. Doch auch andere Ereignisse beschäftigten die Menschen – sowohl positive als auch negative. Was blieb Ihnen am ehesten im Gedächtnis?

Weltweit sorgte die Pandemie für Einschränkungen des privaten und öffentlichen Lebens, so auch in Deutschland. Ein Großteil wird das Virus und dessen Folgen als das beherrschende Thema des Jahres ansehen.

Doch auch fernab der Coronakrise passierte Bewegendes. So wurde hierzulande nach einem spannenden Wahlkampf eine neue Bundesregierung gewählt. In diesem Zug wurde Angela Merkel als Bundeskanzlerin abgelöst, die das Amt 16 Jahre lang innehielt. In Nordrhein-Westfalen wurden durch eine Flutkatastrophe Tausende Existenzen zerstört oder zumindest gefährdet.



Donald Trump wurde vom neuen US-Präsidenten Joe Biden ersetzt. Der Afghanistaneinsatz endete und Terroristen übernahmen die Macht. Das iPhone 13 erschien. "Wetten, dass..?" kehrte auf die Bildschirme zurück. Friedrich Merz wurde bei einer Mitgliederversammlung zum neuen CDU-Vorsitzenden gewählt. Max Verstappen wurde Weltmeister der Formel 1. Sturm Hendrik fegte über das Land – und vieles mehr geschah.

Unterschiedlicher hätte die Nachrichtenlage des Jahres 2021 kaum sein können. Es waren große und kleine Geschichten, die die Menschen interessierten, zum Lachen oder zum Weinen brachten. Berichten Sie uns Ihren nachrichtlichen Höhe- und Tiefpunkt des Jahres.

