Die Neujahrsnacht in Deutschland

Angriffe auf Polizei und Sachbeschädigungen in Leipzig

01.01.2022, 03:02 Uhr | t-online, wan

Polizisten stehen an der Eisenbahnstraße vor Einkaufwagen mit brennenden Gegenständen. Im Leipziger Osten ist es in der Neujahrsnacht zu Ausschreitungen gekommen. (Quelle: Sebastian Willnow/dpa)

In Deutschland wurde – wohl auch wegen der Beschränkungen – weitgehend ruhig und friedlich gefeiert. In Leipzig kam es jedoch zu Auseinandersetzungen, und in Berlin zu einer Explosion.

Bei Protesten in Leipzig ist es in der Neujahrsnacht zu Sachbeschädigungen gekommen. Im Osten der Stadt kam es zu massiven Angriffen auf die Polizei, berichtet die Leipziger Volkszeitung. Auf Fotos und Videos sind brennende Einkaufswagen und Feuerwerkskörper zu sehen. Am Augustusplatz hatte es am Freitagabend eine friedliche Veranstaltung von Corona-Gegnern gegeben. Im Stadtteil Connewitz soll es ebenfalls ruhig gewesen sein, allerdings berichteten Anwohner von vielen Einsatzkräften und gesperrten Straßen.

Kurz nach Mitternacht gingen mehr Meldungen bei der Einsatzleitung ein, in der ersten Stunde allein 80 Vorfälle. Die Polizei war mit großen Aufgebot vertreten. Unklar ist noch, wer die Angriffe startet und welche Motivation dahinter steht. Offenbar waren es aber Gruppen aus linken Kreisen, die sich trotz Auflösungsverboten versammelt hatten. Die Lage war seh unübersichtlich, auch was die Zahl von Verletzten angeht. Offenbar wurden Polizisten und Feuerwehrleute angegriffen.



Berlin: Mehrere Rettungswagen wurden nach in der Silvesternacht nach Friedrichshagen gerufen. Dorrt waren insgesamt zwölf Personen durch eine pyrotechnische Explosion verletzt worden, berichtete die Feuerwehr, darunter auch mehrere Minderjährige. Sie wurden umgehend in Kliniken gebracht. Die genauer Ursache für die Explosion steht noch nicht fest.

Bochum: Während in den Jahren vor der Pandemie die Notrufleitungen ab 00.00 Uhr nicht mehr stillstanden, verzeichnete die Rettungsleitstelle in der ersten Stunde des neuen Jahres lediglich zwölf Einsätze. Es kam zu deutlich weniger Verletzungen durch Feuerwerkskörper als in üblichen Silvesternächten. Der erste Einsatz des neuen Jahres wurde der Leitstelle um 00:17 Uhr gemeldet: Eine schwere Gesichtsverletzung durch eine Feuerwerksrakete.

Bremerhaven: Die in der Stadt positionierten Beamten der Polizei mussten zwar einige Ordnungswidrigkeiten feststellen und ahnden, die Lage war aber weitgehend ruhig. Vereinzelt wurden im Stadtgebiet dennoch Böller abgefeuert.



Frankfurt am Main: In der hessischen Metropole waren für Feierlichkeiten Teile des Mainufers abgesperrt worden. Die Alte Brücke musste von der Polizei gesperrt werden, weil sich zu viele Menschen zum Feiern versammelt hatten. Auf Twitter schrieb die Polizei unter dem Hashtag #guude2022: “Die zahlreichen Kolleginnen und Kollegen im Stadtgebiet melden: die meisten feiern friedlich im kleinen Kreis. Weiter so, #Frankfurt!”

München: Auch in der bayerischen Landeshauptstadt hatten Polizei und Feuerwehr eine ruhigere Nacht als in anderen Jahren. Die zentrale Rettungsleitstelle ging bereits um 1.06 Uhr in den Normalbetrieb zurück.