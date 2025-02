News folgen Artikel teilen

Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser,

wenn etwas richtig weh tut, reagiert der Mensch normalerweise so: Er wiederholt das Verhalten, das zum Schmerz geführt hat, nicht mehr. Das verdankt der Mensch seiner Großhirnrinde. Dort, in der äußeren Schicht des Großhirns, kommt das Schmerzsignal nämlich an, wird beurteilt und löst eine Reaktion aus. Deshalb pusten Sie jetzt auch in Ihre Tasse, sollten Sie sich gerade am zu heißen Kaffee verbrannt haben.

Das Ergebnis der Bundestagswahl hat der SPD richtig weh getan. Sie kassierte das schlechteste Ergebnis seit 1887, hat das Vertrauen vieler Menschen verloren. Selbst in einer Stadt wie Gelsenkirchen, einst eine sozialdemokratische Hochburg, wurde die AfD stärkste Kraft und verdrängte die SPD auf Platz zwei. Furchtbar schmerzhaft das alles. Oder, um es mit Philipp Türmer, dem Juso-Chef, zu sagen: "Kein Warnschuss mehr, sondern ein Wirkungstreffer."

Aber hat die Partei den Schuss wirklich gehört? Wirkt er auch? Noch sieht es nicht danach aus.

Heute wählt die SPD-Fraktion einen neuen Vorsitzenden. Amtsinhaber Rolf Mützenich tritt nicht mehr an. Der Mann ist 65, man kann es verstehen. Jüngere müssten nun den Karren weiterziehen, hatte er in einem Brief an die Fraktion geschrieben. Der jüngere Karrenzieher heißt Lars Klingbeil. Er ist 47 und seit vier Jahren Parteivorsitzender. Das Wahlergebnis der SPD nannte er "eine Zäsur", die personelle Konsequenzen haben müsse. Aber Klingbeil will nicht nur den Fraktionsvorsitz übernehmen, sondern auch den Parteivorsitz behalten. Auch seine Co-Parteichefin Saskia Esken, 63, will weitermachen. Ebenso wie Generalsekretär Matthias Miersch.

Die alte Parteispitze wäre dann die neue, und die Antwort der SPD auf die Zäsur: Wir machen weiter wie bisher. Das kritisieren auch frühere Parteistrategen wie Matthias Machnig. In der Großhirnrinde der Parteispitze ist der Schmerz offenbar noch nicht angekommen.

Ganz fair ist der Vorwurf nicht. Denn die SPD steckt in einem doppelten Dilemma: Sie ist zum Mitregieren verdammt. Und ihr fehlt Zeit.

Die Sozialdemokraten sind die einzigen, mit denen die Union koalieren kann, nur mit ihnen hätte sie – abgesehen von der AfD – eine Mehrheit. Die AfD aber ist eine in weiten Teilen antidemokratische Partei und kommt daher nicht infrage. Wollte sich die SPD jedoch wirklich neu aufstellen, müsste sie in die Opposition gehen. Denn der Preis des Regierens sind Kompromisse. Kompromisse aber verwischen das Profil. Das hat die SPD in 18 Jahren GroKo und Ampel zur Genüge gelernt.

Andererseits wusste schon SPD-Urgestein Franz Müntefering: "Opposition ist Mist." Mitgestalten lässt sich da wenig. Auch Lars Klingbeil weiß das, weshalb er gerade schon den Preis, den Merz für eine Koalition mit der SPD zahlen soll, hochzuschrauben versucht. Die arbeitende Mitte brauche bessere Löhne und mehr Geld im Portemonnaie, zudem müssten die Renten stabilisiert und milliardenschwere Investitionen angeschoben werden, forderte er gestern im ZDF. Und er betonte, es sei noch überhaupt nicht ausgemacht, ob es eine Regierung mit den Sozialdemokraten geben werde. Wenn ihr den Preis nicht zahlen wollt, wir müssen uns nicht verkaufen, sollte das heißen.

Allerdings weiß auch Klingbeil: Die Wähler erwarten eine stabile Regierung. Bitte kein Gewürge mehr wie bei der Ampel. Und: Sie erwarten einen Richtungswechsel. Mehr noch als in der Wirtschafts- als in der Migrationspolitik. Kommt keine Wirtschaftswende, wird das Vertrauen in die Lösungsfähigkeit der Politik weiter schwinden und damit das Vertrauen in die Demokratie. Abgesehen davon wäre es das erste Mal, dass sich die SPD der staatspolitischen Verantwortung entzöge. Bislang hat sie diese immer übernommen, wenn es darauf ankam. Auch dann, wenn klar war, dass sie nichts zu gewinnen hatte.

Das zweite Dilemma der SPD: Friedrich Merz macht Tempo, muss das angesichts der weltpolitischen Lage auch. Bis Ostern soll eine Regierung stehen. Nur heißt das für die Sozialdemokraten: Es bleibt keine Zeit, um sich neu zu sortieren, keine Zeit für langwierige Personaldebatten. Schon in der nächsten Woche will die Union Sondierungsgespräche führen. Da braucht die SPD ein starkes Verhandlungsteam. Lars Klingbeil ist daher in jedem Fall gesetzt. Nur: Warum gleich in doppelter Funktion als Fraktions- und Parteivorsitzender? Wo sind die, die tatsächlich ein neues, frischeres Gesicht der SPD prägen könnten?

Zur Wahrheit gehört auch, so viele gibt es da nicht, erst recht nicht, seit Kevin Kühnert, 35, Generalsekretär bis vergangenen Oktober, aufgegeben hat, aufgerieben von der Brutalität des Politikbetriebs. Nur, warum soll eigentlich ein Boris Pistorius, der in der Bevölkerung beliebt ist, in der Partei keine wichtigere Rolle spielen? Oder jemand wie Saarlands Ministerpräsidentin Anke Rehlinger, die regierungserprobt und pragmatisch ist?

In der Partei jedenfalls brodelt es, schreibt unser Reporter Daniel Mützel. Für die alte, neue Parteispitze bedeutet das nichts Gutes. Was sich Deutschland jetzt nicht leisten kann, ist eine SPD, die sagt: erst die Partei, dann das Land. Was die Wähler mit einer solchen Partei machen, hat die FDP gerade zu Recht erfahren. Dann könnte aus dem Wirkungstreffer ein Todesschuss für die Sozialdemokratie werden – mit fatalen Folgen für Deutschland.

Foto des Tages: Alle Macht den Männern

Das Gefühl nach der Rolle rückwärts im Schulsport – daran musste ich denken, als ich dieses Foto sah: Leicht schwindelig, erst einmal sortieren. Wo bin ich hier eigentlich? Wo ist vorn, wo hinten? Und sehe ich wirklich scharf oder hat sich da nicht doch noch, ganz verschwommen im Hintergrund jemand versteckt? Eine klitzekleine, unscheinbare Frau vielleicht? Ach, nein. Leider nicht.