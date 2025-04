Der Schlüssel zum Lebensglück

"kein Eiermangel zu Ostern: Chef der Geflügelwirtschaft gibt Entwarnung", lautete vor wenigen Stunden eine Schlagzeile auf t-online, gefolgt vom apodiktischen Zitat des betreffenden Verbandsvertreters: "Ganz egal, wie viele Eier Sie in den vergangenen Tagen gekauft haben, jeden Morgen gibt es neue."

Das ist doch wirklich beruhigend. Mag die Welt da draußen auch von Krisen gebeutelt sein, hierzulande haben wir stets ein Ei. Oder zwei. Oder sogar ganz viele. Womöglich wähnen kulturkritische Geister in dieser frohen Botschaft einen schändlichen Ausdruck der Überflussgesellschaft, doch darauf geben wir heute keinen Pfifferling. Heute steht das Osterfest vor der Tür, da ist die Kunde vom unerschöpflichen Eierreichtum eine tolle News und steht stellvertretend für ein wachsendes Bedürfnis: Immer mehr Menschen sehnen sich nach guten Nachrichten.

Das bringt mich zu einer großen Frage: Wie kann man angesichts der vielen Krisen in der Welt die Zuversicht bewahren, wie kann man das Glas halb voll statt halb leer sehen und was braucht es, um die Zustände hierzulande und womöglich sogar global ein klein wenig zum Besseren zu wenden, was kann jeder und jede dafür tun?