Markus Söders Zukunft ist in der Schwebe – in der Union brodelt die Gerüchteküche. Kann der CDU-Vorsitzende dem Bayer für die Kanzlerkandidatur überhaupt etwas anbieten?

Auf dem Marktplatz in Hallstadt stehen am Donnerstagabend hunderte Menschen mit Fahrrädern in der Sonne. Als eine schwarze Limousine vorfährt, geht Aufregung durch die Menge. Ausgestreckte Hälse, einige Beugen sich über ihren Lenker nach vorne, um besser sehen zu können. "Meinst du, wir fahren gleich so richtig in seiner Nähe?", fragt eine Frau ihre Freundin. "Ich will auf jeden Fall ein Selfie", antwortet die.

Der Mann, auf den gewartet wird, ist Markus Söder. Für den Wahlkampf hat der CSU-Chef in Oberfranken zu einer Radtour geladen. Ein klassischer Gut-Wetter-Termin. Etwas Bewegung, danach ein paar Selfies im Biergarten.

"Bayern ist groß, Bayern ist schön, aber Franken ist schon mit das Schönste, was die Welt zu bieten hat." Viel mehr muss Söder gar nicht sagen. Ein bisschen Franken-Liebe, ein bisschen Ampel-Bashing. Immer wieder gibt es großen Applaus. Hier ist er ganz klar die Nummer Eins. Dann kommt erst mal ganz lange nichts. Es sei denn, Friedrich Merz ist zu Gast.

Bedingungslose Nummer Zwei? Wohl kaum

Eigentlich ist in der Union klar, wer bei der Bundestagswahl im kommenden Jahr Kanzlerkandidat wird. Stand jetzt läuft alles auf den CDU-Vorsitzenden Merz hinaus. Bleibt die Frage, was dann aus Markus Söder wird. Denn dass der CSU-Chef sich in der K-Frage bedingungslos als Nummer Zwei einreiht, glaubt keiner so wirklich.

Dafür hat Söder in den vergangenen Monaten zu oft zu viel mit dem Thema gespielt. Hat kleine Nadelstiche bewusst gesetzt. Teilweise auch provoziert. Etwa, wenn er gesagt hat: "Die Frage wird im Herbst entschieden. Bis dahin ist noch viiiiiel Zeit." Oder: "Ich verspreche euch, an mir wird der Erfolg 2025 nicht scheitern."

Im Konrad-Adenauer-Haus nimmt man solche Sprüche zwar mittlerweile gelassen. "Ach, Sie kennen ihn doch", heißt es dann nur noch. Aber: Der Gefahr ist man sich dennoch bewusst. Dafür ist die Erinnerung an den vergangenen Wahlkampf und das Debakel zwischen dem damaligen Kanzlerkandidaten Armin Laschet und Markus Söder noch lebendig genug.

Also wird seit einer Weile gerätselt, was man, konkret Merz, Söder für dessen Unterstützung anbieten könnte. Ein paar Theorien kursieren schon.

Der Superminister

Eine von ihnen, die vor allem in den Reihen der CDU kursiert, geht so: Merz könne Söder für den Fall eines Wahlsieges ein "Superministerium" anbieten. Die Altkanzlerin Angela Merkel hatte 2018 bereits das Innenministerium für den CSU-Vorsitzenden Horst Seehofer um die Bereiche Heimat und Bauen ausgebaut und erweitert. Könnte so ein Modell nicht nochmal funktionieren?

Wer die Rollenverteilung zwischen Söder und seinen Ministern kennt, kann sich kaum vorstellen, der CSU-Chef könne sich mit einem Kabinettsposten zufriedengeben. Bei einem klassischen Termin in Bayern ist Söder der Popstar im Raum. Die Menschen scharen sich dann um ihn, machen Bilder, fragen nach Fotos. Die für den Termin zuständigen Ministerinnen und Minister stehen meist nur daneben.

Wäre er selbst "nur" Minister, müsste Söder sich plötzlich hinter Merz einreihen. Ein Kanzler ist immer der Main Act, hat im Zweifel immer das letzte Wort. Selbst ein beliebtes Kabinettsmitglied, wie Boris Pistorius, schafft es nicht, sich gegen Olaf Scholz durchzusetzen. Auch Merkel hat Seehofer seinerzeit zurechtgestutzt, wenn nötig.