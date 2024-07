Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser

mangelt es Ihnen auch an Zuversicht? Ich frage für den Kanzler. Der hat nämlich den Eindruck, dass vielen Menschen hier im Land die Zuversicht abhandengekommen ist. In seiner Rede vergangene Woche im Bundestag hat er auch Schuldige ausgemacht: die vielen Krisen. Russlands Krieg in der Ukraine, die Probleme mit der Migration, die schwächelnde Wirtschaft, hohe Preise.

Stimmt schon, die gute Laune kann einem dadurch vergehen. Selbst wenn die deutsche Nationalmannschaft nach einem spannungsreichen Spiel die Dänen doch noch mit 2:0 am Samstag besiegt hat (wer es nachlesen will, kann dies hier tun). Was Olaf Scholz bei seiner Regierungserklärung nicht sagte: Welchen Anteil er selbst am grassierenden Missmut im Land hat. Denn seine Antworten und die seiner Regierung auf diese Krisen überzeugen offenkundig nicht viele. Nur Zuversicht zu beschwören, reicht nun mal nicht. Sie will genährt werden.

Was droht, wenn ihm und seiner Regierung das weiterhin nicht gelingt, kann er gerade beim französischen Nachbarn beobachten. Dort zeichnet sich eine Machtverschiebung ab, die nicht nur für das Land dramatische Folgen haben wird, sondern für Europa und ganz entscheidend auch für Deutschland.

Im ersten von zwei Wahlgängen wurde am Sonntag dort die extreme Rechte, die Partei Rassemblement National (RN) von Marine Le Pen, stärkste Kraft und erhielt rund 33 Prozent der Stimmen. Die liberale Regierungspartei des Präsidenten Emmanuel Macron verlor ihre relative Mehrheit und landete auf Platz drei. Entscheidend wird nun der 2. Wahlgang kommenden Sonntag sein, in etlichen Wahlkreisen wird es dann zu Stichwahlen kommen. Selbst wenn der RN dabei nicht die meisten Sitze erhalten und damit den Premier stellen sollte, wird nicht nur Macron, sondern auch das Land innen- wie außenpolitisch massiv geschwächt sein.

Denn der RN dürfte Frankreichs Politik in Zukunft maßgeblich mitbestimmen. Schlimmer noch, Le Pen macht sich nun zu Recht große Hoffnung auf ihr eigentliches Ziel: in drei Jahren Präsidentin zu werden. Drei Lehren sollte die deutsche Regierung – trotz aller Unterschiede – daher aus diesem Wahlergebnis nun ziehen:

1. Politik ist kein Spiel, erst recht nicht für Realitätsverweigerer

Macron pokerte hoch, als er noch am Abend der Europawahl Anfang Juni ohne Not Neuwahlen ausrief. Der französische Präsident besitzt dieses Recht, kurzfristig die Nationalversammlung aufzulösen, in Frankreich nennt man es auch die "Atombombe der Verfassung". Groß war offenbar die Enttäuschung über das schlechte Abschneiden seiner Partei und wohl auch Macrons Selbstüberschätzung. Sein eigenes politisches Lager war fassungslos; noch nie in der Fünften Republik hatte ein Präsident nach einer verlorenen Wahl zu diesem Mittel gegriffen.

Es folgte der kürzeste französische Wahlkampf aller Zeiten, in dem sich rasch zeigte: Macron hat sich verzockt. Politiker der konservativen und republikanischen Partei schlossen sich dem RN an und die zerstrittene Linke vereinte sich zu einem Bündnis von Sozialdemokraten bis Linksradikalen. Statt eines Befreiungsschlags für sein Mitte-Lager sah sich Macron unvermittelt zwei starken extremen Blöcken gegenüber.

Scholz hat mit Macron gemein, dass er sich die Wirklichkeit gern schöner redet, als sie ist – inklusive seines Selbstbildes. Wer von mangelnder Zuversicht spricht, verkennt, dass es sich bei nicht wenigen bereits um Wut handelt, die sich langsam von den Rändern in die Mitte der Gesellschaft frisst. Wut auch über Ankündigungen, denen keine Taten folgen. Etwa wenn der Kanzler vollmundig behauptet: "Wer bei mir Führung bestellt, bekommt Führung", dann aber seine Koalitionspartner munter aufeinander eindreschen lässt. Oder wenn er ankündigt: "Wir werden im großen Stil abschieben", das dann aber nicht einlösen kann.

Der Kanzler ist zwar nicht bekannt für Bauchentscheidungen. Er ist auch kein Risikomensch wie Macron und wird vermutlich daher nicht derjenige sein, der die Ampel vorzeitig beendet – trotz aktuell schwieriger Haushaltsverhandlungen. Nicht so sicher bin ich mir aber, ob das auch für seine Koalitionspartner gilt. Sie und auch die Opposition, die gern regelmäßig Neuwahlen fordert, sollten sich das mit Blick über die französische Grenze daher noch mal sehr genau überlegen.

2. Rechtspopulisten zu verteufeln, ist genauso falsch wie sie zu unterschätzen

Die AfD nimmt sich längst Marine Le Pens RN zum Vorbild. Das zeigte sich auch bei ihrem Parteitag in Essen. Erwachsener und professioneller trat die AfD dort auf, anders als bei früheren Parteitagen. Statt sich wie sonst zu zerfleischen und in Lagerkämpfen zu verausgaben, wurden im Vorfeld strittige Punkte zwischen Bundesvorstand, Landesverbänden und den wichtigsten Lagern geklärt. Doch weniger radikal ist weder der neue Vorstand noch die Partei, wie meine Kollegin Annika Leister schreibt.

Der RN verfolgt eine solche Strategie schon seit Langem. Le Pen hievte 2022 mit Jordan Bardella einen damals gerade einmal 26-Jährigen auf den Vorsitz. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten, weil er zu aggressiv rechtsextrem auftrat, avancierte er inzwischen zum sanfteren Schwiegermutter-Liebling. Offiziell stellt er sich zwar hinter die Ukraine und spricht sich wie Le Pen demonstrativ gegen Antisemitismus aus. Doch wie viel davon Wolf im Schafspelz und wie viel Überzeugung ist, bleibt offen.

Am fremdenfeindlichen Kurs lässt jedenfalls auch er keinen Zweifel: So will er, sollte er Premier werden, das Geburtsortsprinzip abschaffen, also jenes alte französische Gesetz, nach dem Kinder von Einwanderern qua Geburt Franzosen sind. Flüchtlinge will er schneller abschieben, nur noch maximal 10.000 Einwanderer pro Jahr ins Land lassen. Anspruch auf ärztliche Versorgung sollen sie auch nicht mehr haben – außer in lebensbedrohlicher Notlage. Die "nationale Priorität" solle gelten, was heißt: Franzosen werden immer bevorzugt, bei Ämtern und Posten genauso wie bei Sozialwohnungen.