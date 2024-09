Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser,

"Haben alle einen Ausweis dabei?" Diese Frage dürfte ab sofort vor Fahrtantritt mit dem Auto in vielen deutschen Regionen wieder zum Standardcheck gehören. Ab heute nämlich werden die Grenzkontrollen der Bundespolizei ausgeweitet: Nicht nur hin zu Österreich, Polen, Tschechien und der Schweiz kann es dann zu stichprobenartigen Kontrollen kommen, sondern auch an den Grenzen zu Frankreich, Belgien, den Niederlanden, Luxemburg und Dänemark.

Die Bundesregierung will so nach mehreren schweren islamistischen Anschlägen die irreguläre Migration nach Deutschland eindämmen. Allerdings gibt es dabei zwei Probleme: Umstritten ist nämlich zum Ersten, ob die Grenzkontrollen wirklich dazu taugen, die Zahlen illegaler Geflüchteter signifikant zu senken. Umstritten ist zum Zweiten, ob weniger irreguläre Migration tatsächlich auch weniger Anschläge bedeutet – oder ob die Pest des Islamismus nicht anders, zum Beispiel mit einer intensiven Beobachtung der Szene im eigenen Land, wirkungsvoller bekämpft werden könnte.

Die Kontrollen an allen deutschen Grenzen sind nun trotzdem ausgemachte Sache, mindestens für ein halbes Jahr. CDU und CSU hatten sogar noch sehr viel mehr gefordert – nämlich die sofortige Zurückweisung aller Geflüchteten an den deutschen Grenzen. Die Ampel hatte den Vorschlag verworfen, zwischenzeitlich hinter den Kulissen aber zumindest mit der Idee geliebäugelt. Nach ihrer kurzfristigen Ankündigung von Kontrollen aber dürfte sie nun sehr deutlich spüren, welch massive Verstimmungen und Bedenken schon dieser Schritt im hochsensiblen Gefüge der Europäischen Union auslöst.

Nachbarstaaten wie Polen nämlich kritisieren die Maßnahme, Grenzpendler ächzen, die Logistikbranche protestiert. Hunderttausende Lastwagen passieren die deutschen Grenzen schließlich täglich, jede Verzögerung in ihrem Plan kostet nicht nur Zeit, sondern bares Geld. Die Sorge: Fallen die Kontrollen intensiv und die Staus lang aus, könnte im Namen der Sicherheit die Wirtschaft stark leiden.

Orte entlang der Grenze warnen außerdem nicht nur vor den wirtschaftlichen Folgen. Sie sehen die Freiheit und das Leben bedroht, wie es ihre Bewohner und Besucher derzeit kennen. Und damit: ein wesentliches Stück der europäischen Idee.

"Freizügigkeit" heißt das Wort, das für viele kaum noch Bedeutung hat, weil es zur Selbstverständlichkeit geworden ist: Nicht an Grenzbäumen zu stoppen, sondern über Grenzen zu gleiten. Zu reisen, zu arbeiten, zu kaufen, zu tanken, zu leben, wo man will. In Grenzgebieten ganz Faktoren wie Gehalt, Immobilien- oder Spritpreise entscheiden zu lassen – nicht die eigene Nationalität. Das Schild "Willkommen in …" im Rückspiegel, die SMS zum nationalen Netzwechsel auf dem Handy.

Die Basis für diese Freiheit wurde 1985 im luxemburgischen Schengen geschaffen, auf einem Ausflugsdampfer auf der Mosel. Dort, in einem Dreiländereck, unterschrieben Deutschland, Luxemburg, Frankreich, Belgien und die Niederlande ein Abkommen, das die Kontrollen an den Binnengrenzen zwischen ihnen schrittweise abschaffen sollte. Auch das war damals eine umstrittene Idee. Andere Länder wollten zunächst nicht mitmachen, hielten den Schritt für zu weitreichend. Sie warnten die fünf Vorreiter vor einem "Europa der zwei Geschwindigkeiten".

Entwickelt hat sich diese Idee allerdings prächtig. Die weitgehende Grenzfreiheit hat wesentlich zum Wohlstand in der EU beigetragen, die Mitgliedsstaaten wirtschaftlich enger vernetzt und zu einem pulsierenden Machtzentrum in der Welt gemacht. "Schengen" gilt heute als eine der größten Errungenschaften der EU.

Aufgrund ihrer wirtschaftlichen Stärke aber ist die EU auch schon lange ein Sehnsuchtsort für Flüchtlinge und Migranten weltweit. Der ersehnte Endpunkt ihrer oft lebensgefährlichen Reisen, die Verheißung von Sicherheit und Stabilität. Schon lange kommen viele, schon lange ist ihre Aufnahme und ihre Integration nicht gut geregelt.

Ein wesentlicher Faktor in der Misere: So gut die EU zusammenarbeiten mag, wenn es um wirtschaftliche Vorteile geht, so sehr scheitert sie, wenn es um das Teilen von Lasten geht. Vertraglich geregelt ist die Ungleichheit schon lange, dieses Mal heißt der Schicksalsort Dublin. Und im Gegensatz zu Schengen heißt es in den Dublin-Verträgen nicht: Freiheit für alle. Sondern: alle Last auf wenige – nämlich auf die EU-Außenstaaten.

Dieses Prinzip geht schon lange nicht mehr auf, die überforderten Außenstaaten wehren sich, lassen immer mehr Flüchtlinge durch oder wollen sie nicht zurücknehmen. "Dublin ist gescheitert", hört man derzeit im Regierungsviertel von Politikern, egal aus welcher Partei. Über die Konsequenzen für Deutschland hat man dort bisher aber wenig nachgedacht – und erst recht nicht über Lösungen. Irgendwie "Weiter so" schien da das Motto zu sein.

Die Bürger aber wollen diesem Motto nicht folgen. Sie verhalfen der AfD in Ostdeutschland zu Spitzenwerten und wählten die Regierungsparteien ab. Es war ein brutaler Weckruf, gerichtet nach Berlin.

Seither aber wird nicht wohlüberlegt agiert. Seither herrscht Panik. Im Schweinsgalopp werden Maßnahmen verabschiedet, die hart klingen, aber vermutlich nur wenig bringen. Und auf der Härteskala sind weiteren Vorschlägen inzwischen keine Grenzen gesetzt. Mehr, immer mehr und immer rigoroser, bitte. Nur alles rein in die Tombola. Zur Not auch die gesamte europäische Idee aufs Spiel setzen. Den AfD-Wählern zum Gefallen.

In nur wenigen Wochen hat die Bundesregierung Schengen damit vielleicht nicht abgeschafft, aber doch maßgeblich eingeschränkt. Sie schließt sich so im Eiltempo acht weiteren Ländern an, die an ihren Binnengrenzen bereits wieder kontrollieren. So entsteht ein neues "Europa der zwei Geschwindigkeiten" – nur lautet das Ziel dieses Mal: Abschottung.

Gute Politik aber funktioniert so nicht, so wird die Problemlösung nur simuliert. Bleibt zu hoffen, dass man sich in der Analyse der Wirksamkeit nach ein paar Monaten ehrlich macht und alle relevanten Faktoren gegenüberstellt. Bei den Grenzkontrollen ist da nicht nur: "Was hat es gebracht?" eine wichtige Frage. Sondern ebenso: "Was hat es uns gekostet – an Freiheit und Wohlstand?"

