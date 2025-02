Tage wie diese gibt es nicht oft. Selbst wer Politik sonst für dröge hält, konnte sich in dieser Woche von den Debatten mitreißen lassen. Die Wortgefechte im Bundestag, die Diskussionen in den Talkshows und die Kommentare von Journalisten bewegen Bürger überall im Land. Am Küchentisch, im Büro und in der Bahn reden Menschen über das bestimmende Thema des Bundestagswahlkampfs: Welche Lehren sind aus den Gewalttaten von Migranten in Aschaffenburg, Magdeburg, Solingen, Mannheim zu ziehen? Braucht es noch härtere Gesetze gegen den Zuzug von Ausländern oder soll Deutschland weiterhin auf gemeinsame Regeln mit den EU-Partnerländern setzen?